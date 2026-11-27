I dati ufficiali dell’Osservatorio Turistico della Regione Liguria e i numeri registrati dai due Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) delineano il quadro del turismo a Ventimiglia analizzato dal Tavolo del Turismo. Se da un lato i pernottamenti nel periodo gennaio-settembre risentono della riduzione dei posti letto alberghieri, dall’altro gli oltre 10 mila accessi registrati negli IAT fino a ottobre confermano una forte frequentazione giornaliera e transfrontaliera, spingendo l’Amministrazione e gli operatori a puntare su nuove strutture ricettive e sulla promozione della Riviera dei Fiori.

I numeri dell’Osservatorio Turistico e l’impatto dei posti letto

Aggiornati al 30 ottobre e riferiti al periodo compreso tra gennaio e settembre, i dati ufficiali dell’Osservatorio Turistico della Regione Liguria fotografano l’andamento dei flussi ricettivi cittadini confrontandoli con lo stesso arco temporale del 2025:

Arrivi e presenze complessive: si registrano 52.570 arrivi e 130.033 presenze, contro i 57.529 arrivi e le 144.314 presenze dello stesso periodo del 2025.

si registrano 52.570 arrivi e 130.033 presenze, contro i 57.529 arrivi e le 144.314 presenze dello stesso periodo del 2025. La ripartizione del calo: delle 14.281 presenze in meno rispetto all’anno precedente, 11.667 riguardano il comparto alberghiero e 2.614 le altre strutture ricettive.

delle 14.281 presenze in meno rispetto all’anno precedente, 11.667 riguardano il comparto alberghiero e 2.614 le altre strutture ricettive. Il peso della chiusura dell’Hotel Kaly: l’Hotel Kaly, che ha sospeso la propria attività nel 2025, aveva totalizzato 11.246 presenze tra gennaio e settembre 2025, una quota pari a circa il 96% della contrazione dell’intero comparto alberghiero.

l’Hotel Kaly, che ha sospeso la propria attività nel 2025, aveva totalizzato 11.246 presenze tra gennaio e settembre 2025, una quota pari a circa il 96% della contrazione dell’intero comparto alberghiero. La simulazione: sottraendo dal totale 2025 le presenze della struttura che ha cessato l’attività, il confronto con il 2026 mostrerebbe una flessione molto più contenuta, pari a circa il 2,28%.

Il commento del sindaco Flavio Di Muro e i piani per nuovi hotel

Sull’interpretazione dei numeri e sulle prospettive di sviluppo della ricettività è intervenuto il sindaco di Ventimiglia, On. Flavio Di Muro: «I dati sui pernottamenti sono importanti, ma non possono essere considerati, soprattutto per una città come Ventimiglia, una fotografia completa del settore turistico. Il turismo non si misura soltanto attraverso gli alberghi: la nostra città vive anche di frequentazione giornaliera, transfrontaliera e di prossimità, che alimenta negozi, bar, ristoranti e stabilimenti balneari. Sono attività che rappresentano una componente fondamentale dell’economia turistica cittadina, pur non generando necessariamente pernottamenti – dichiara il Sindaco On. Flavio Di Muro – Siamo consapevoli che la nostra offerta ricettiva debba essere potenziata, anche perché la carenza di posti letto significa che esiste una domanda di soggiorni che oggi non riusciamo ancora a soddisfare. È una sfida che coinvolge anche e soprattutto le iniziative imprenditoriali private. Come Amministrazione stiamo sostenendo prospettive di sviluppo concrete, come la variante oggetto di VAS per la realizzazione di un nuovo hotel a Marina San Giuseppe. Inoltre, una volta completato il nuovo polo scolastico di Ventimiglia Alta, intendiamo ragionare sulla valorizzazione degli immobili disponibili attraverso la possibile realizzazione di un boutique hotel nel centro storico. Crediamo che Ventimiglia abbia ancora importanti margini di crescita turistica e vogliamo creare le condizioni affinché sempre più visitatori scelgano non soltanto di raggiungerla, ma anche di soggiornarvi».

Oltre 10 mila accessi negli uffici IAT: il bilancio dell’assessore Faedda

Un ulteriore indicatore della vitalità cittadina arriva dall’attività dei due Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica nel periodo gennaio-ottobre 2026, commentata dall’assessore al Turismo e alle Manifestazioni Tiziana Faedda: «I dati dei nostri Uffici di Informazione Turistica sono particolarmente interessanti e confermano una frequentazione significativa della città. Nei primi dieci mesi dell’anno abbiamo registrato oltre 10 mila accessi: è significativo che quasi il 46% degli utenti si rivolga al punto informativo della Stazione, a conferma dell’importanza dei collegamenti ferroviari nell’intercettare i visitatori – dichiara l’Assessore al Turismo e alle Manifestazioni Tiziana Faedda – Un altro elemento rilevante riguarda la provenienza: oltre sei utenti su dieci sono francesi, a testimonianza del ruolo centrale del turismo transfrontaliero. L’andamento mensile mostra inoltre come, superati i mesi invernali, la frequentazione cresca sensibilmente e si mantenga su livelli sostenuti fino a ottobre. Sono indicazioni importanti per la programmazione futura: dobbiamo continuare a investire nell’accoglienza, nella promozione e in un calendario di manifestazioni capace di animare Ventimiglia durante tutto l’anno. Eventi come SuperKaraoke hanno rappresentato un’importante occasione di visibilità e richiamo per la città. Fondamentale sarà proseguire il lavoro in sinergia con le associazioni e gli operatori economici, valorizzando le peculiarità del territorio e rafforzando la nostra proposta turistica».

Confesercenti: puntare su DMO e brand “Riviera dei Fiori”

Il quadro tracciato evidenzia quindi da un lato l’esigenza di ampliare la capacità ricettiva alberghiera e dall’altro la tenuta dell’attrattività cittadina, su cui costruire le prossime strategie per trasformare i flussi di visita in soggiorni sul territorio.

A riguardo è intervenuto anche Sergio Scibilia, Presidente Provinciale di Confesercenti: «Non possiamo soffermarci su dati statistici che flettono per diversi motivi, a volte estranei al mondo turistico – dichiara Sergio Scibilia Presidente Provinciale di Confesercenti – Ventimiglia deve sempre più guardare al futuro con un’ottica di una promozione di un territorio più ampio. Offriamo una destinazione turistica omogenea, da scoprire poi nei dettagli. Puntiamo sulla DMO e rafforziamo il brand “Riviera dei Fiori”».