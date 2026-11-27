Nella scorsa notte a Novi Ligure i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un ventenne per furto aggravato e tentato furto ai danni di due attività commerciali del centro cittadino. Dopo aver fallito un primo assalto a un supermercato per l’attivazione dell’allarme, il giovane ha sfondato con un martello la vetrina di un secondo negozio poco distante, ma è stato sorpreso e bloccato dai militari proprio mentre usciva con la refurtiva.

Dal tentato colpo al supermercato alla vetrina infranta

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’azione si è sviluppata in due momenti distinti nel cuore di Novi Ligure:

Il primo tentativo: un uomo travisato ha cercato di entrare in un supermercato del centro forzando la porta antipanico, ma mentre armeggiava sulla serratura è scattato l’allarme che lo ha costretto alla fuga.

un uomo travisato ha cercato di entrare in un supermercato del centro forzando la porta antipanico, ma mentre armeggiava sulla serratura è scattato l’allarme che lo ha costretto alla fuga. Il secondo assalto: spostatosi di un isolato, l’individuo ha preso di mira un altro esercizio commerciale, mandando in frantumi la vetrina con un martello. Una volta all’interno, ha messo a soqquadro i locali impossessandosi del registratore di cassa e di diversi capi di abbigliamento.

spostatosi di un isolato, l’individuo ha preso di mira un altro esercizio commerciale, mandando in frantumi la vetrina con un martello. Una volta all’interno, ha messo a soqquadro i locali impossessandosi del registratore di cassa e di diversi capi di abbigliamento. L’allarme e la chiamata: anche nel secondo negozio si è attivato il sistema d’allarme, collegato a una centrale di vigilanza privata che ha subito avvisato i Carabinieri.

L’intervento della Radiomobile e il recupero della refurtiva

Una Gazzella dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Novi Ligure, che si trovava già nelle vicinanze per le ricerche legate al primo tentativo di effrazione, ha raggiunto rapidamente l’esercizio commerciale, cogliendo il ventenne sul fatto proprio mentre usciva dalla vetrina infranta.

Identificato e sottoposto a perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di uno zaino contenente il cassetto del registratore di cassa e di un grosso sacco con dieci giubbotti firmati. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita al titolare dell’attività. Grazie all’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza di entrambi i negozi, i militari hanno ricostruito con precisione l’accaduto e tratto in arresto il ventenne con le accuse di furto aggravato e tentato furto.

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