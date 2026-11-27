Dal 9 al 15 novembre 2026 gli studenti dell’Istituto Marconi hanno rappresentato la scuola in Colombia, presso la prestigiosa Università EAFIT di Medellín, per presentare il progetto “WEC Technology – bio coloranti da materiali di scarto per la produzione di energia”. Dopo il premio conquistato nel marzo 2026 alla finale nazionale del concorso FAST “I Giovani e le Scienze”, Melissa Macchiagodena e Massimo Cassola hanno portato alla fiera scientifica internazionale una ricerca dedicata alle tecnologie sostenibili e all’accesso all’energia nelle aree più svantaggiate del mondo.

Il progetto scientifico e i protagonisti del Marconi

Il lavoro nasce autonomamente all’interno dell’Istituto Marconi e affronta una delle sfide più urgenti del presente: produrre energia attraverso bio coloranti ricavati da materiali di scarto, favorendo l’accesso energetico nelle zone del mondo più svantaggiate.

A rendere possibile il progetto e la partecipazione all’evento scientifico a Medellín – la città più importante della Colombia dopo Bogotà – è stata una squadra composta da studenti, docenti, ex allievi e sostenitori dell’istituto:

Gli studenti premiati: Federica Zanotti e Melissa Macchiagodena della classe 5AL del corso di Logistica e Trasporti, insieme a Massimo Cassola della classe 4AA del corso di Chimica, Materiali e Biotecnologie. In rappresentanza dell’intero gruppo di ricerca, Melissa e Massimo hanno partecipato di persona alla settimana in Colombia dal 9 al 15 novembre 2026.

Federica Zanotti e Melissa Macchiagodena della classe 5AL del corso di Logistica e Trasporti, insieme a Massimo Cassola della classe 4AA del corso di Chimica, Materiali e Biotecnologie. In rappresentanza dell’intero gruppo di ricerca, Melissa e Massimo hanno partecipato di persona alla settimana in Colombia dal 9 al 15 novembre 2026. I docenti e il supporto scientifico: le prof.sse Nadia Semino e Floriana Lovera, che da anni promuovono progetti innovativi all’interno della scuola, affiancate dal Dr Alexandru Dumitrascu, PhD ed ex allievo dell’Istituto.

le prof.sse Nadia Semino e Floriana Lovera, che da anni promuovono progetti innovativi all’interno della scuola, affiancate dal Dr Alexandru Dumitrascu, PhD ed ex allievo dell’Istituto. Il sostegno istituzionale: il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Daglia Lorenza, e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.

Il racconto degli studenti dall’Università EAFIT di Medellín

A raccontare l’esperienza vissuta nella settimana in Colombia sono stati gli stessi studenti presenti a Medellín, a partire da Massimo Cassola: «È stata un’esperienza ricca, non solo per il confronto scientifico, ma anche per il contatto diretto in un contesto accademico e culturale completamente nuovo. Un momento dove le etnie e le lingue si intrecciano, e ogni persona porta con sé una visione diversa del mondo. È stato interessante visitare i laboratori proposti dagli altri partecipanti, abbiamo conosciuto molte persone e molte culture dei paesi latino americani e abbiamo espanso i nostri orizzonti».

Sulla stessa lunghezza d’onda la testimonianza di Melissa Macchiagodena (5AL, corso di Logistica e Trasporti), che ha sottolineato il valore umano e comunicativo della trasferta: «Portare il progetto in Colombia ha significato metterlo alla prova in un contesto completamente diverso, con sguardi e sensibilità nuove. Raccontarlo a persone con storie lontane dalla mia mi ha fatto guardare il mio stesso lavoro da un’altra prospettiva, rendendolo ancora più vivo e concreto. Vedere la reazione di chi ascoltava con occhi diversi mi ha fatto ripensare a me stessa e al lavoro di tutto il team. Mi ha fatto capire che il progetto non è solo tecnologia, ma è anche emozione e condivisione».

La studentessa ha poi evidenziato come il dialogo sia stato immediato nonostante la distanza geografica: «La lingua per comunicare non è mai stato un vero problema. Tra lo spagnolo della Colombia, l’inglese come lingua internazionale, qualche parola condivisa e tanta voglia di capirci, siamo riusciti a dialogare benissimo. Ho incontrato persone che avevano storie completamente diverse dalla mia, ma che condividevano la stessa passione per l’innovazione, per il cambiamento, per il futuro. Ho imparato tanto, non solo sul progetto, ma anche su come si vive, come si comunica, come si costruisce fiducia».

I ringraziamenti alla scuola e all’accompagnatrice

In chiusura del resoconto firmato da Melissa Macchiagodena, gli studenti hanno rivolto un ringraziamento particolare a chi ha seguito da vicino la trasferta e all’intera comunità scolastica: «Ringraziamo in modo speciale, non solo la prof.ssa Gloria Baretella, un vero angelo custode, che ci ha accompagnato e ci ha assistito e supportato non solo nei voli transoceanici, ma anche in tutti gli spostamenti e attività proposte, ma anche la Dirigenza, tutto il team di Docenti del Marconi e il personale della segreteria che hanno resa possibile questa bellissima esperienza».

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