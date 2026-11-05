Un improvviso e grave guasto all’impianto di riscaldamento ha costretto il Comune a disporre la chiusura temporanea della scuola dell’infanzia di via Solferino fino a lunedì 9 novembre compreso. Il problema, verificatosi nella giornata di mercoledì 4 novembre, ha provocato la rottura della tubazione principale della struttura, rendendo improrogabile un intervento di ripristino di notevole complessità tecnica. Per consentire alla ditta incaricata di completare le riparazioni e i successivi collaudi di tenuta in piena sicurezza, il sindaco Rocchino Muliere, d’intesa con l’assessore Stefano Moro, ha firmato il provvedimento di sospensione delle attività didattiche scusandosi con le famiglie per il disagio.

Il guasto alla tubazione e l’intervento tecnico

Le criticità sull’impianto termico dell’edificio scolastico si sono manifestate a metà settimana richiedendo un sopralluogo immediato:

rottura imprevista della tubazione principale a servizio del riscaldamento avvenuta mercoledì 4 novembre;

tempestivo intervento sul posto della ditta incaricata per avviare le complesse lavorazioni di ripristino;

particolare complessità tecnica riscontrata nell’operazione, con tempi di esecuzione prolungati che non consentiranno di terminare le opere prima di lunedì 9 novembre;

necessità inderogabile di eseguire, dopo la riparazione materiale del guasto, i test di tenuta dell’intero circuito termico per certificarne il regolare funzionamento.

La decisione dell’Amministrazione e lo stop alle lezioni

Di fronte all’impossibilità di garantire temperature adeguate negli ambienti dedicati ai bambini, i vertici comunali hanno stabilito il fermo del plesso:

provvedimento di chiusura della scuola dell’infanzia adottato dal sindaco Rocchino Muliere in pieno accordo con l’assessore Stefano Moro;

sospensione delle attività che resterà in vigore fino a lunedì 9 novembre compreso;

impegno formale dell’Amministrazione comunale che, nello scusarsi con i genitori per i disagi temporanei, assicura la mobilitazione di ogni risorsa disponibile per risolvere la problematica nel minor tempo possibile.