I tre sodalizi lionistici della città – Lions Club Tortona Host, Lions Club Tortona Castello e Lions Club Tortona Duomo – hanno rinnovato il loro impegno concreto verso il territorio consegnando alla Dirigente della scuola primaria Salvo D’Acquisto il materiale scolastico raccolto attraverso il service “Zaino Sospeso”. L’iniziativa, di rilevanza distrettuale e ispirata alla nota usanza solidale del caffè sospeso napoletano, è stata pensata per sostenere le famiglie che affrontano difficoltà economiche, assicurando a ogni bambino il necessario corredo didattico per affrontare le lezioni con serenità. Un intervento congiunto mirato a favorire l’inclusione, contrastare le disuguaglianze e garantire a ciascun alunno il medesimo punto di partenza nell’esperienza scolastica.

L’ispirazione al caffè sospeso e gli obiettivi del service

Il progetto solidale punta a unire il tessuto commerciale cittadino al mondo dell’istruzione per dare una risposta immediata ai bisogni degli studenti:

raccolta e donazione di zaini, astucci completi, quaderni e articoli didattici destinati agli alunni che ne hanno più necessità;

promozione dell’inclusione sociale e azzeramento delle disparità tra i banchi di scuola, assicurando pari opportunità di partenza a tutti i giovani allievi;

preziosa partnership operativa avviata con le cartolerie del territorio locale per l’acquisto e la predisposizione del materiale lasciato “in sospeso”;

sensibilizzazione dell’intera comunità cittadina sull’importanza della solidarietà attiva, stimolando la coesione sociale e il supporto reciproco.

L’unione dei tre club cittadini al fianco della scuola primaria

La consegna dei materiali didattici ha visto collaborare in piena sinergia le tre realtà lionistiche attive a Tortona:

incontro formale avvenuto nella mattinata di venerdì 30 ottobre con la Dirigente scolastica del plesso Salvo D’Acquisto;

partecipazione corale dei tre gruppi cittadini: Lions Club Tortona Host, Lions Club Tortona Castello e Lions Club Tortona Duomo;

testimonianza dell’impegno lionistico sul territorio quale contributo concreto per costruire una realtà più equa, unita e solidale, come evidenziato dalla referente Marialuisa Ricotti del Lions Club Tortona Castello.