La Guardia di Finanza di Imperia ha dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal locale Tribunale nell’ambito dell’operazione “Diogene”, smantellando un sodalizio criminale attivo su tutto il territorio nazionale e dedito alla falsificazione di assegni circolari per truffare le banche, ai reati fiscali e all’autoriciclaggio. L’indagine, condotta dalla Compagnia di Ventimiglia e diretta dalla Procura della Repubblica di Imperia, ha portato all’applicazione di sei misure cautelari personali — tre arresti domiciliari e tre obblighi di dimora — oltre a diverse perquisizioni locali e alla notifica di avvisi di garanzia a dodici persone.

Il meccanismo delle truffe: assegni contraffatti e bonifici istantanei

L’attività investigativa, sviluppata attraverso indagini tecniche, pedinamenti e accertamenti presso gli istituti di credito, ha permesso di ricostruire l’operatività dell’organizzazione, coordinata da tre membri residenti due a Napoli e uno a Genova. Il sistema fraudolento si articolava in fasi precise:

Il reclutamento dei versatori: attraverso intermediari, l’associazione individuava persone estranee al gruppo da impiegare come semplici versatori dei titoli contraffatti, in alcuni casi compiacenti e in altri costrette ad agire sotto minaccia;

attraverso intermediari, l’associazione individuava persone estranee al gruppo da impiegare come semplici versatori dei titoli contraffatti, in alcuni casi compiacenti e in altri costrette ad agire sotto minaccia; I versamenti nelle casse continue: gli assegni circolari falsi venivano depositati presso le casse continue di specifiche filiali bancarie distribuite in diverse zone d’Italia e ritenute più vulnerabili;

gli assegni circolari falsi venivano depositati presso le casse continue di specifiche filiali bancarie distribuite in diverse zone d’Italia e ritenute più vulnerabili; Il prelievo immediato: una volta accreditate le somme, i responsabili provvedevano a svuotare rapidamente i conti trasferendo l’intera provvista tramite bonifici istantanei.

Riciclaggio nel settore edile e cautele contro le indagini

I proventi illeciti venivano successivamente ripuliti attraverso imprese operanti nel comparto dell’edilizia, mediante l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, oppure reinvestiti direttamente in attività imprenditoriali riconducibili agli stessi membri dell’organizzazione, configurando così l’ipotesi di autoriciclaggio.

Dal quadro probatorio raccolto — ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati — è emersa una spiccata capacità criminale del gruppo, dimostrata dalla costante disponibilità di titoli falsificati, dalla scaltrezza nello sfruttare le fragilità delle persone utilizzate per i versamenti e dalle rigide cautele adottate nelle comunicazioni dirette per eludere eventuali intercettazioni.

I provvedimenti cautelari e le province coinvolte

Sulla base degli elementi raccolti, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Imperia ha disposto le misure cautelari nei confronti di sei soggetti, affiancate da ulteriori attività di polizia giudiziaria sul territorio nazionale:

Arresti domiciliari: disposti nei confronti di un residente napoletano, un emiliano e un calabrese;

disposti nei confronti di un residente napoletano, un emiliano e un calabrese; Obblighi di dimora: applicati a un cittadino belga residente in Abruzzo, a un campano e a un abruzzese;

applicati a un cittadino belga residente in Abruzzo, a un campano e a un abruzzese; Perquisizioni e avvisi di garanzia: hanno interessato anche altri presunti membri o collaboratori del sodalizio residenti nelle province di Genova, Imperia, Prato e Reggio Calabria.

L’operazione rientra nell’ambito delle competenze attribuite dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che assegna alla Guardia di Finanza un ruolo preminente nella tutela della circolazione dell’euro e degli altri mezzi di pagamento, affiancando al contrasto della falsificazione monetaria e delle truffe l’azione contro le frodi fiscali per impedire il reimpiego di capitali illeciti nell’economia legale.