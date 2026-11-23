Dopo sei anni di chiusura, giovedì 26 novembre alle ore 21.00 riapre le porte il Teatro Le Muse di Terruggia (AL) con una serata d’eccezione che vedrà protagonista Mauro Pagani, chiamato a presentare il suo nuovo album “Tutto è già qui” in dialogo con Enrico Deregibus. L’evento inaugura l’appendice autunnale del Monferr’Autore Festival, rassegna ideata e diretta dallo stesso Deregibus e organizzata da AccademiaMonferrato, che si concluderà sabato 5 dicembre ad Alessandria con un tributo dedicato al centenario della nascita di Miles Davis, portando a 27 il totale degli appuntamenti realizzati nel 2026 in 16 località del territorio.

Il ritorno del Teatro Le Muse di Terruggia con Mauro Pagani

Gioiellino architettonico dei primi del Novecento, il Teatro Le Muse di Terruggia torna a vivere proprio nel segno della grande musica d’autore. Mauro Pagani presenterà al pubblico il suo nuovo lavoro discografico “Tutto è già qui”, uscito a 23 anni di distanza dal precedente e in concomitanza con gli 80 anni dell’artista lombardo.

Nel corso della conversazione con Enrico Deregibus, il musicista ripercorrerà non soltanto la genesi del nuovo disco, ma anche le tappe fondamentali della sua lunga storia artistica e umana: dagli esordi con la PFM al sodalizio con Fabrizio De André, fino alle colonne sonore cinematografiche e alla direzione musicale del Festival di Sanremo. Si tratta di una tappa particolarmente significativa, poiché Pagani sta presentando la nuova opera quasi esclusivamente nelle grandi città, ma ha voluto espressamente tornare a Monferr’Autore — di cui era già stato ospite in primavera — per testimoniare il proprio apprezzamento verso il festival.

L’omaggio a Miles Davis ad Alessandria

Il secondo appuntamento che chiuderà ufficialmente il cartellone 2026 della rassegna si terrà sabato 5 dicembre alle ore 18.00 ad Alessandria, negli spazi del centro culturale Visioni47, con l’evento intitolato “100 Miles Davis”, realizzato da AccademiaMonferrato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per celebrare i cent’anni dalla nascita del leggendario trombettista.

La serata alternerà momenti di musica dal vivo e approfondimento letterario:

La musica dal vivo: sul palco si esibirà il progetto “Prospettive Jazz”, formato da Mirko Bracale alla chitarra, Gianni Robotti al sax e clarinetto e Flavia Porcu alla voce;

sul palco si esibirà il progetto “Prospettive Jazz”, formato da Mirko Bracale alla chitarra, Gianni Robotti al sax e clarinetto e Flavia Porcu alla voce; La presentazione del libro: John Vignola, storica voce di Rai Radio1 e apprezzato critico musicale, presenterà il suo volume “Esercizi di metamorfosi. Le molte vite musicali di Miles Davis” (edito da Rai Libri), dialogando con Alberto Bazzurro del mensile Musica Jazz.

Il bilancio di Monferr’Autore e la rete del territorio

Con questi due appuntamenti giunge al termine la programmazione 2026 di Monferr’Autore, che dal mese di aprile ha portato tra le colline, le risaie e il Po — valorizzando il Monferrato sito Unesco e i suoi dintorni — nomi di primo piano della musica, del teatro e della cultura come Ron, Riccardo Rossi, Violante Placido, Paolo Migone, Cisco, Davide Van De Sfroos, Banda Osiris e Boosta.

La rassegna, che eredita il nome di un precedente festival guidato dallo stesso Deregibus tra il 2005 e il 2007, prosegue idealmente il percorso tracciato dal direttore artistico negli undici anni alla guida del Pem Festival (conclusosi a fine 2025, dove aveva ospitato tra gli altri Ditonellapiaga, Valerio Lundini, Gad Lerner, Arturo Brachetti, Manuel Agnelli, Diodato, Nuzzo e Di Biase, Niccolò Fabi e Gene Gnocchi), puntando su una formula di live journalism che intreccia canzone d’autore, rock, folk, teatro, cinema, umorismo e letteratura.

L’iniziativa è organizzata da AccademiaMonferrato Musica&Danza — associazione con sede a Castelletto Monferrato attiva da oltre dieci anni nella formazione musicale e nella promozione di stage ed eventi — con il sostegno dei comuni di Balzola, Conzano, Gamalero (con il festival letterario di San Lorenzo), Lu Cuccaro Monferrato, Occimiano, Pontestura, Rivarone, Terruggia, Treville e Volpedo (con il festival Fiori di pesco), oltre a circolo Ferrero, multisala Kristalli, Di noi tre e L’Officina di Alessandria, Country Sport Village di Mirabello Monferrato, Polisportiva Quarti di Pontestura, Pantagruel di Casale Monferrato e Valsusa Film Fest. Partner dell’iniziativa sono Alexala (agenzia turistica di Alessandria&Monferrato), i mediapartner RadioGold, Monferrato Web Tv e Radio in fiore, e i festival partner Mei Meeting etichette indipendenti (Faenza), Premio Bianca d’Aponte (Aversa), Premio Bindi (Santa Margherita Ligure), Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty (Rovigo), Valsusa Film Fest (Valsusa) e Premio Andrea Parodi (Cagliari).

Il programma in sintesi e contatti utili

Giovedì 26 novembre (ore 21.00) – Terruggia (AL), Teatro Le Muse (via Guglielmo Marconi 13): Mauro Pagani presenta il nuovo album “Tutto è già qui” in dialogo con Enrico Deregibus. Ingresso gratuito;

Mauro Pagani presenta il nuovo album “Tutto è già qui” in dialogo con Enrico Deregibus. Ingresso gratuito; Sabato 5 dicembre (ore 18.00) – Alessandria, Visioni47 (via Trotti 46): “100 Miles Davis”, presentazione del volume di John Vignola “Esercizi di metamorfosi. Le molte vite musicali di Miles Davis” e live di “Prospettive Jazz”. Ingresso gratuito;

“100 Miles Davis”, presentazione del volume di John Vignola “Esercizi di metamorfosi. Le molte vite musicali di Miles Davis” e live di “Prospettive Jazz”. Ingresso gratuito; Informazioni e canali ufficiali: email monferrautore@gmail.com, sito web www.accademiamonferrato.it/monferrautore-festival/, pagine social www.facebook.com/monferrautore e www.instagram.com/monferr_autore/, canale WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029VbCbWpT7tkjCsDluuK0G.