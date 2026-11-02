Si è conclusa con un bilancio ampiamente positivo la terza edizione del Trofeo Vele d’Autunno, l’attesa manifestazione velica riservata alla classe Optimist andata in scena dal 30 ottobre al 1° novembre 2026 nelle acque del golfo dianese. L’evento sportivo, promosso e organizzato dal Club del Mare di Diano Marina con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, ha richiamato oltre sessanta giovani timonieri appartenenti a prestigiosi circoli nautici della Liguria e del Nord Italia, pronti a sfidarsi in condizioni meteomarine impegnative e altamente formative. Nonostante il peggioramento del tempo abbia imposto lo stop alle regate della domenica, le spettacolari prove disputate con vento oltre i 20 nodi hanno incoronato i vincitori delle categorie in gara, confermando il litorale dianese quale punto di riferimento per la vela giovanile.

Le regate nel golfo e le condizioni meteomarine

Il campo di regata allestito nello specchio acqueo di Diano Marina ha offerto due prime giornate di alto livello tecnico e agonistico per la flotta Optimist:

la partecipazione di oltre sessanta giovani atleti provenienti da numerosi sodalizi del Nord Italia, dai laghi lombardi fino alla costa ligure;

la presenza di circoli storici quali il Centro Vela Dervio, lo Yacht Club Italiano, il Circolo Vele Vernazzolesi e diverse società della Riviera ligure;

condizioni caratterizzate nei primi due giorni da vento teso dai quadranti orientali con intensità superiore ai 20 nodi e onda lunga ben formata;

l’annullamento delle prove previste per la domenica a causa del maltempo deciso dal Comitato di Regata, che ha reso definitive le graduatorie maturate nelle giornate precedenti.

I risultati e le classifiche finali

Le prove completate nelle acque dianesi hanno delineato i podi ufficiali delle due divisioni in gara:

Divisione A: dominio assoluto degli atleti dello Yacht Club Italiano, con la vittoria di Adele Trillo davanti ai compagni di circolo Sebastiano Baldassarre (secondo classificato) e Alice Consolaro (terza classificata);

dominio assoluto degli atleti dello Yacht Club Italiano, con la vittoria di Adele Trillo davanti ai compagni di circolo Sebastiano Baldassarre (secondo classificato) e Alice Consolaro (terza classificata); Divisione B: primo posto conquistato da Gianpietro Ciboldi del Centro Vela Dervio, seguito al secondo posto da Pietro Marziano del Porto Maurizio Yacht Club e al terzo posto da Bianca Roggero dello Yacht Club Imperia.

Il bilancio del presidente Attilio Norzi

A tracciare il consuntivo della manifestazione è stato il presidente del Club del Mare di Diano Marina, Attilio Norzi:

«Anche quest’anno il Trofeo Vele d’Autunno ha saputo richiamare a Diano Marina tanti giovani velisti e le loro famiglie, confermandosi una manifestazione ormai attesa nel panorama della vela giovanile del Nord Italia. È stato bello vedere il nostro golfo popolato da così tanti ragazzi accomunati dalla stessa passione e capaci di affrontare condizioni di regata impegnative con grande determinazione e correttezza sportiva. Per questo desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: l’Associazione Pesca Sportiva, l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Fishing Diana, la Banca d’Alba, la G.M., il Comune di Diano Marina per il patrocinio concesso e la Capitaneria di Porto per il prezioso supporto operativo. Un ringraziamento speciale va inoltre alla giuria e al Comitato di Regata presieduto da Fulvio Parodi per la professionalità dimostrata durante tutta la manifestazione. Grazie di cuore anche ai nostri istruttori, ai collaboratori e a tutti i ragazzi del circolo che, con impegno, entusiasmo e spirito di squadra, si prodigano sempre affinché eventi come questo possano svolgersi nel migliore dei modi».