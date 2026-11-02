Diano Marina si prepara a vestirsi a festa in vista delle imminenti festività, definendo i dettagli operativi per l’allestimento e l’accensione delle tradizionali luminarie. Il Settore Turismo, Sport e Commercio del Comune ha infatti perfezionato l’affidamento del servizio di fornitura a nolo e posa delle installazioni luminose lungo le vie cittadine, incarico assegnato per la durata di un anno alla ditta specializzata Luminarie Palmiro Srl di Serra Riccò mediante trattativa diretta sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Il provvedimento, a firma della responsabile del servizio Patrizia D’Agostino, punta a valorizzare l’immagine e l’accoglienza della città rivierasca, garantendo una suggestiva cornice di festa sia per i residenti sia per i turisti attesi nel golfo dianese.

L’allestimento natalizio e l’affidamento del servizio

L’intervento promosso dall’Amministrazione comunale risponde alla consuetudine di arricchire il contesto urbano con scenografie luminose capaci di sostenere il tessuto cittadino durante il periodo invernale:

valorizzazione del decoro urbano e dell’attrattività commerciale e turistica dell’intero territorio comunale attraverso installazioni luminose dedicate;

esternalizzazione dell’intero ciclo operativo, comprendente la progettazione tecnica, la fornitura a noleggio e la posa in opera degli impianti luminosi;

individuazione dell’operatore economico nella società Luminarie Palmiro Srl, realtà con sede in via Pernecco Inferiore a Serra Riccò, forte di documentata esperienza e competenze tecniche nel settore degli allestimenti;

durata contrattuale stabilita per un anno a copertura delle festività natalizie lungo le principali direttrici e vie cittadine.