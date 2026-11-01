Nuova organizzazione degli orari di apertura al pubblico per la Biblioteca Civica “Angiolo Silvio Novaro” di Diano Marina, che rimodula i propri servizi per andare incontro in modo concreto alle esigenze della cittadinanza e del mondo giovanile. A partire da lunedì 2 novembre, la struttura civica effettuerà apertura pomeridiana dalle ore 13:00 alle 18:00, mandando in pensione la precedente fascia mattutina. La scelta nasce dalla volontà di offrire un servizio sempre più accessibile a studenti delle scuole secondarie e universitari, permettendo loro di utilizzare le sale studio, le risorse bibliografiche e il prestito librario subito dopo il termine delle lezioni scolastiche.

Il quadro completo degli orari settimanali

Mentre il primo giorno della settimana adotta la nuova fascia pomeridiana continuata, restano confermati e invariati gli orari consueti per tutte le altre giornate:

Lunedì: 13:00 – 18:00 (nuovo orario);

Martedì: 10:00 – 18:00;

Mercoledì: 09:00 – 14:00;

Giovedì: 13:00 – 18:00;

Venerdì: 09:00 – 14:00.

Contatti utili e canali informativi

Per richiedere chiarimenti, verificare la disponibilità dei volumi o ricevere ulteriori informazioni sulle attività della biblioteca, sono attivi i seguenti recapiti:

recapito telefonico: 0183.496542;

posta elettronica: bibliodiano@istitutostudiliguri.191.it;

consultazione online tramite i canali ufficiali e il sito istituzionale del Comune di Diano Marina.