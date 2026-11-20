Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 novembre, a Pozzolo Formigaro, provocando la morte di un uomo di 57 anni. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, giunti sul luogo dello schianto anche con l’ausilio dell’elisoccorso, per il 57enne non c’è stato nulla da fare: l’uomo è infatti deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. Sul luogo della tragedia sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi necessari a chiarire l’accaduto.

L’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente dopo l’allarme, mobilitando personale sanitario e pattuglie sul territorio:

L’emergenza sanitaria: sul luogo dello schianto sono intervenuti l’elisoccorso e l’ambulanza medicalizzata proveniente da Novi Ligure, ma ogni tentativo di salvare la vita all’uomo di 57 anni si è rivelato vano;

sul luogo dello schianto sono intervenuti l’elisoccorso e l’ambulanza medicalizzata proveniente da Novi Ligure, ma ogni tentativo di salvare la vita all’uomo di 57 anni si è rivelato vano; I rilievi sul posto: le forze dell’ordine sono giunte tempestivamente sul teatro dell’incidente per mettere in sicurezza l’area ed effettuare gli accertamenti di rito.

Accertamenti in corso sulla dinamica

Al momento non è stato ancora possibile ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli approfondimenti e le verifiche necessarie a stabilire le cause dello schianto restano affidati agli operatori delle forze dell’ordine intervenuti sul posto.