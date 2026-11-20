Il Comune di Diano Marina rafforza i controlli sulla qualità educativa dei servizi per la prima infanzia affidando l’incarico di Direzione dell’Esecuzione del Contratto per il nido d’infanzia comunale “Sbirulino” alla dottoressa Erika Balestrieri. Il provvedimento, firmato venerdì 20 novembre 2026 dalla responsabile del Settore II Servizi alla Persona Francesca Bellando, punta a garantire il puntuale rispetto del progetto pedagogico previsto dalla concessione quinquennale attiva fino al 31 agosto 2031. L’incarico extra-istituzionale, autorizzato dal Comune di Savona dove la professionista presta servizio, prevede audit periodici e sopralluoghi programmati durante l’anno educativo.

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Un’esperta del modello pedagogico 0-6 per vigilare sul servizio

La decisione nasce dalla necessità di affiancare al Responsabile Unico del Progetto, ruolo ricoperto dalla dottoressa Francesca Bellando, una figura esterna dotata di specifica competenza pedagogica, non essendo presente nell’organico interno dell’ente personale con tali qualifiche libero dai carichi ordinari. La scelta è ricaduta sulla dottoressa Erika Balestrieri, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Savona e coordinatrice pedagogica dell’A.T.S. 7 Savonese, con comprovata esperienza nei nidi d’infanzia e nella verifica dei contratti pubblici.

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Il compito principale consisterà nel monitorare la corretta applicazione del progetto educativo individuato in sede di gara per la gestione dei nidi comunali, con particolare attenzione al sistema educativo integrato 0-6 e al modello pedagogico Reggio Emilia Approach promosso da Reggio Children.

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Come si svolgerà l’attività di controllo al nido “Sbirulino”

L’incarico si configura come attività occasionale extra-istituzionale, svolta interamente al di fuori dell’orario di servizio presso l’amministrazione savonese e senza l’impiego di mezzi o risorse dell’ente di appartenenza, per un impegno complessivo di trenta ore annue:

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Sopralluoghi e relazioni: l’attività prevede interventi programmati durante l’anno educativo attraverso audit, verifiche ispettive sul campo e la stesura delle relative relazioni periodiche; delibera 1.pdf

l’attività prevede interventi programmati durante l’anno educativo attraverso audit, verifiche ispettive sul campo e la stesura delle relative relazioni periodiche; delibera 1.pdf Gestione quotidiana invariata: i rapporti ordinari e giornalieri con le famiglie e con il soggetto concessionario del servizio rimangono interamente in capo agli uffici comunali di Diano Marina e al Responsabile Unico del Progetto; delibera 1.pdf

i rapporti ordinari e giornalieri con le famiglie e con il soggetto concessionario del servizio rimangono interamente in capo agli uffici comunali di Diano Marina e al Responsabile Unico del Progetto; delibera 1.pdf Durata e autorizzazioni: l’affidamento copre l’intero arco della concessione in corso fino al 31 agosto 2031 (salvo eventuale proroga tecnica semestrale). Poiché il nulla osta rilasciato dal Comune di Savona ha validità annuale fino al 9 novembre 2027, la prosecuzione dell’attività negli anni successivi sarà subordinata al rinnovo dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione savonese. delibera 1.pdf+ 2

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