Alcune segnalazioni giunte in redazione riaccendono l’attenzione sul fenomeno dei furti nei parcheggi della città di Tortona, con episodi concentrati in particolare nelle aree di sosta di alcuni supermercati. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per risalire all’identità dei responsabili, potendo contare anche sul supporto delle telecamere di videosorveglianza sempre attive in queste zone. L’invito rivolto a tutti i cittadini è quello di mantenere alta la guardia durante le operazioni di sosta e di spesa, adottando semplici precauzioni contro ladri e truffatori.

Le indagini delle forze dell’ordine e l’importanza delle denunce

Gli episodi segnalati riguardano principalmente i parcheggi situati dei supermercati cittadini. Sul fronte investigativo:

Il ruolo della videosorveglianza: le forze dell’ordine stanno operando per individuare i colpevoli, che potrebbero essere riconosciuti proprio grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza sempre attive in queste aree;

le forze dell’ordine stanno operando per individuare i colpevoli, che potrebbero essere riconosciuti proprio grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza sempre attive in queste aree; L’invito a sporgere denuncia: pur non avendo conferma se le persone che hanno segnalato gli episodi abbiano già formalizzato una denuncia, l’auspicio è che abbiano provveduto a farlo per agevolare il lavoro degli inquirenti.

I consigli per evitare furti e raggiri nei parcheggi

Oltre al lavoro delle forze dell’ordine, diventa fondamentale la prudenza da parte degli automobilisti e dei clienti dei punti vendita per prevenire episodi spiacevoli:

Non lasciare nulla in vista nell’abitacolo: quando si lascia l’auto parcheggiata è indispensabile prestare la massima attenzione ed evitare di lasciare oggetti all’interno del veicolo;

quando si lascia l’auto parcheggiata è indispensabile prestare la massima attenzione ed evitare di lasciare oggetti all’interno del veicolo; Diffidare degli sconosciuti che si avvicinano con scuse: occorre mantenere alta l’attenzione anche nei confronti dei truffatori che avvicinano le persone nei parcheggi con le più svariate scuse, con il reale intento di distrarle e portare via la merce appena acquistata.