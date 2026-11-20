Sabato 21 novembre, alle ore 18.00, presso la sede di Azione Tortona in via Bandello 29, si terrà la presentazione del volume “Renato Del Ponte. L’uomo e il tradizionalista (1944-2023)”, scritto dall’autore tortonese Fabio Traverso. L’incontro offrirà al pubblico un’occasione di approfondimento sulla figura umana e intellettuale dello studioso e saggista, punto di riferimento della cultura tradizionale italiana, ripercorrendone il percorso di ricerca e il contributo offerto ai temi della spiritualità, del sacro e dell’identità europea.

Il ritratto intellettuale e il legame con Julius Evola

Pubblicato da Passaggio al Bosco con la postfazione di Sandro Consolato, il libro di Fabio Traverso ricostruisce l’itinerario umano e culturale di Renato Del Ponte, mettendo in evidenza gli aspetti centrali della sua produzione saggistica e del suo pensiero:

Un punto di riferimento culturale: l’opera analizza la figura di Del Ponte come studioso, saggista e protagonista della cultura tradizionale italiana;

l’opera analizza la figura di Del Ponte come studioso, saggista e protagonista della cultura tradizionale italiana; Il rapporto con Julius Evola: particolare attenzione è dedicata al legame culturale e ideale con Julius Evola, di cui Renato Del Ponte è stato uno dei più attenti interpreti e divulgatori;

particolare attenzione è dedicata al legame culturale e ideale con Julius Evola, di cui Renato Del Ponte è stato uno dei più attenti interpreti e divulgatori; I temi della ricerca: nel corso del tempo lo studioso ha sviluppato una riflessione originale incentrata sulla spiritualità, sulla dimensione del sacro e sull’identità europea.

Le informazioni utili per partecipare

Evento: presentazione del libro “Renato Del Ponte. L’uomo e il tradizionalista (1944-2023)” con l’autore Fabio Traverso;

presentazione del libro “Renato Del Ponte. L’uomo e il tradizionalista (1944-2023)” con l’autore Fabio Traverso; Data e orario: sabato 21 novembre, alle ore 18.00;

sabato 21 novembre, alle ore 18.00; Sede: sede di Azione Tortona, via Bandello 29, Tortona.