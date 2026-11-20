Fino a qualche anno fa l’assicurazione viaggio era considerata una spesa superflua, quasi un capriccio dei ricchi. Col tempo, invece, grazie anche a una campagna di informazione e sensibilizzazione nel settore del turismo, ha assunto una sua dignità e, soprattutto, una sua rilevanza. Le vacanze natalizie sono alle porte, quindi per godersi una vacanza senza problemi è opportuno spiegare cos’è l’assicurazione viaggio, ossia un contratto che un viaggiatore stipula con un’apposita compagnia assicurativa. Durante un viaggio possono verificarsi diversi imprevisti, che rischiano di rovinare una vacanza programmata da molto tempo e di causare spese impreviste anche molto pesanti da sostenere.

Ma nello specifico, cosa assicurare? Le opzioni sono molto variegate e dipendono dal tipo di viaggio scelto. Sui siti delle varie compagnie è possibile consultare le polizze disponibili, i costi, le franchigie e i massimali. Su Imaway ad esempio, una delle migliori compagnie del settore, sono presenti varie opzioni di assicurazione viaggio che si adattano alla tipologia di vacanza e di viaggiatori, ma anche al luogo di destinazione.

Tra le polizze più gettonate c’è lo smarrimento bagaglio, utilissimo quando bisogna affrontare molti scali aerei, durante i quali può capitare che una valigia vada smarrita, rubata o danneggiata. Sottoscrivendo questa polizza è possibile ottenere un rimborso secondo i massimali previsti dal contratto.

Altra polizza particolarmente gettonata è l’annullamento viaggio, che consente di recuperare tutti i soldi, o almeno una parte, investiti per la vacanza e per la visita alle attrazioni, se per qualche malaugurato caso non fosse possibile partire. Purtroppo può capitare un imprevisto di qualsiasi natura in prossimità della partenza, come un malore, un incidente o una fortissima influenza, sempre in agguato nei mesi freddi, o una promozione improvvisa al lavoro che rende impossibile viaggiare. Questa opzione è utile per chi prenota un viaggio con largo anticipo, senza sapere ovviamente cosa può riservare il futuro.

Un’altra polizza consigliatissima per qualsiasi tipo di viaggio, ma soprattutto quando si vola fuori dai confini europei, è quella per le spese sanitarie. Purtroppo non si può escludere una malattia o un infortunio durante il soggiorno all’estero, che richiede cure sanitarie, acquisti di farmaci o addirittura interventi chirurgici. Tutti questi servizi prevedono un costo piuttosto elevato, che può essere coperto per l’appunto da un’apposita assicurazione.

Ci sono poi tantissime altre coperture, dalla responsabilità civile all’assistenza legale fino al rientro anticipato, che possono purtroppo verificarsi anche durante una vacanza. Questa grande varietà di opzioni consente ai contraenti di costruire un’assicurazione su misura, tenendo conto del numero di persone, degli spostamenti e della durata del viaggio. A tal proposito esistono coperture pensate per coppie, viaggiatori singoli, famiglie con bambini o gruppi di amici.

L’assicurazione viaggio, più che una spesa, è dunque un investimento per garantirsi una vacanza sicura e coperta contro qualsiasi intoppo. Ci sono comunque dei piccoli accorgimenti per risparmiare senza rinunciare a coperture importanti, come stipulare la polizza con anticipo e sottoscrivere quelle clausole extra che possono rivelarsi realmente utili. Inoltre ci sono agevolazioni e sconti per lavoratori, studenti, famiglie e sposi in luna di miele. Novembre, quindi, è sicuramente un buon mese per scegliere la polizza viaggio in previsione delle vacanze natalizie.