Come nasce un libro, chi li scriveva prima dell’avvento delle stamperie e come funzionava la rivoluzionaria invenzione di Gutenberg? A queste domande hanno risposto nella mattinata di oggi le bambine e i bambini della classe 4B di Corso Romita a Tortona, protagonisti del primo appuntamento del laboratorio “Parole che lasciano il segno”, iniziativa promossa nell’ambito delle attività del Sistema Bibliotecario Tortonese. Un percorso didattico e creativo che ha permesso ai giovani partecipanti di esplorare l’affascinante storia della scrittura e della stampa, fino a trasformarsi in piccoli artigiani per realizzare con le proprie mani un libricino.

Dagli amanuensi alla stampa a caratteri mobili

Durante l’incontro, gli alunni sono stati accompagnati passo dopo passo alla scoperta dell’evoluzione del libro attraverso i secoli, approfondendo i principali passaggi storici e tecnici che hanno segnato la diffusione della cultura scritta:

La scrittura prima della stampa: il lavoro paziente degli amanuensi e la nascita dei manoscritti;

il lavoro paziente degli amanuensi e la nascita dei manoscritti; Le origini dell’arte tipografica: la scoperta degli incunaboli, la grande invenzione della stampa a caratteri mobili di Gutenberg e il significato delle marche tipografiche.

Mani in pasta da piccoli artigiani

Dopo la parte dedicata alla scoperta storica, la mattinata si è trasformata in un’esperienza pratica e creativa: i ragazzi hanno infatti messo alla prova la propria manualità realizzando personalmente un proprio libricino fatto a mano. Un’attività accolta con grande meraviglia, entusiasmo e partecipazione dall’intera classe.

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