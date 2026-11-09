Un segno tangibile di gratitudine e memoria verso chi, con un gesto silenzioso e generoso, contribuisce quotidianamente a salvare vite umane: a Tortona è stato inaugurato il nuovo monumento che la sezione locale dell’AVIS ha voluto dedicare al ricordo di tutti i donatori di sangue. L’opera, collocata nell’area verde all’incrocio strategico tra corso Don Orione e via Marsala, è stata svelata nel corso di una sentita cerimonia alla presenza delle autorità cittadine, dei vertici provinciali e comunali dell’associazione e di tanti volontari, suggellando il profondo legame tra la comunità e il valore civile e umano della donazione.

Le autorità e i protagonisti presenti alla cerimonia

Il momento inaugurale ha visto la partecipazione congiunta dei rappresentanti istituzionali e dei dirigenti associativi del sodalizio:

Franco Carabetta, presidente della sezione locale AVIS di Tortona;

Piero Merlo, presidente provinciale AVIS;

Federico Chiodi, sindaco di Tortona;

Daniele Calore, vicesindaco della città;

la presenza calorosa di numerosi volontari della sezione tortonese.

Il valore dell’opera e il ringraziamento della comunità

Il nuovo monumento si pone come testimonianza permanente di generosità e impegno civico all’interno dello spazio urbano:

un omaggio rivolto a tutte le persone che, scegliendo di donare il sangue, compiono un gesto concreto di solidarietà, vicinanza e attenzione verso il prossimo;

un presidio visibile dei valori della solidarietà all’interno dell’area verde tra corso Don Orione e via Marsala;

il sentito ringraziamento espresso dalla Città di Tortona all’AVIS e a tutti i suoi volontari per la preziosa e costante attività svolta quotidianamente a favore dell’intera collettività.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!