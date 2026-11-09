Il Golfo Dianese e Diano Marina volano oltre i confini nazionali e conquistano il pubblico europeo con una spettacolare campagna di promozione territoriale che ha fatto registrare numeri da record sul web. Attraverso straordinarie riprese aeree che mostrano dall’alto la suggestiva bellezza della costa, le acque cristalline, il tracciato panoramico della pista ciclabile e l’incomparabile percorso naturalistico dell’Incompiuta, il filmato promozionale rilanciato dal sindaco Cristiano Za Garibaldi ha catturato l’attenzione di milioni di viaggiatori in undici Paesi esteri. Un successo travolgente che fa da apripista all’imminente avvio della seconda campagna di comunicazione, concepita per promuovere il comprensorio dianese e le sue eccellenze durante tutto l’arco dell’anno.

Riprese mozzafiato dall’alto: dal mare all’oasi naturalistica dell’Incompiuta

A rendere particolarmente magnetico il filmato promozionale è la prospettiva aerea totale, capace di esaltare la straordinaria continuità tra il litorale marino e il patrimonio paesaggistico del comprensorio:

una narrazione visiva costruita interamente con spettacolari immagini girate dall’alto, capaci di regalare una visione immersiva e inedita dell’intero golfo;

la valorizzazione delle spiagge e del mare unita alle eccellenze della mobilità sostenibile, con il tracciato della pista ciclabile della Riviera dei Fiori a ridosso della costa;

un focus dedicato all’Incompiuta, la suggestiva passeggiata a picco sulle onde che collega Diano Marina a Imperia, autentico polmone e gioiello naturalistico tra i più affascinanti dell’intero comprensorio e della provincia.

Il bilancio della campagna promozionale all’estero

I riscontri generati dalla diffusione del contenuto multimediale sui circuiti digitali europei hanno superato le aspettative di partenza:

oltre 5 milioni di visualizzazioni complessive registrate online;

circa 2,7 milioni di persone e potenziali visitatori raggiunti dai messaggi;

più di 45 mila clic generati verso le piattaforme e i canali del territorio;

una copertura capillare estesa a undici Paesi europei strategici per i flussi turistici rivieraschi.

Il messaggio del sindaco Cristiano Za Garibaldi e la seconda fase

I dettagli e la soddisfazione per i traguardi raggiunti sono stati condivisi direttamente dal sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, attraverso il proprio profilo Facebook istituzionale:

«La prima campagna di marketing territoriale ha superato le aspettative: oltre 5 milioni di visualizzazioni, circa 2,7 milioni di persone raggiunte e più di 45 mila clic in 11 Paesi europei. Un risultato che conferma il valore della promozione condivisa e la voglia di raccontare il nostro territorio a un pubblico sempre più ampio. Questo mese partirà la seconda campagna, con nuovi contenuti dedicati alle esperienze da vivere nel Golfo dianese anche fuori dalla stagione estiva».

Come vedere il video

Il filmato che sta promuovendo le meraviglie di Diano Marina e delle sue aree paesaggistiche sui mercati internazionali è visibile online:

Video sui canali social: consultabile direttamente al link https://www.facebook.com/reel/1125248883561388.