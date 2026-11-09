Si è conclusa a Palatium Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la mostra “Nebbie, storie, memorie, Lo sguardo sul Monferrato di Fabio Menino Hofmann e le suggestioni di Umberto Eco”, che da fine agosto ha richiamato un folto pubblico di visitatori affascinati dal dialogo tra fotografia e letteratura. La serata di finissage è stata impreziosita dalla presenza di Carlotta Eco, figlia del celebre intellettuale alessandrino, e dello storico amico Gianni Coscia, che hanno rievocato aneddoti e sfumature inedite della vita e del pensiero dello scrittore. Un evento arricchito da autorevoli esponenti del panorama editoriale e giornalistico, salutato dal presidente della Fondazione Paolo Arrobbio come il primo tassello di un programma culturale permanente dedicato al legame indissolubile tra Eco e la sua terra d’origine.

I protagonisti e le personalità presenti al finissage

L’appuntamento conclusivo nelle sale espositive al pian terreno dello storico palazzo ha riunito figure di primo piano del mondo culturale legate alla memoria del grande semiologo:

Carlotta Eco, figlia dello scrittore e direttore della Fondazione Umberto Eco;

Gianni Coscia, fisarmonicista e avvocato, compagno di giovinezza e amico fraterno di Umberto Eco fin dagli anni del Liceo Plana;

Mario Andreose, presidente della casa editrice La nave di Teseo;

Stefano Salis, giornalista de Il Sole 24 Ore e curatore della rassegna;

Pietro Mercogliano, ideatore del progetto espositivo;

Fabio Menino Hofmann, fotografo torinese e monferrino, autore degli scatti in bianco e nero protagonisti della mostra;

Paolo Arrobbio, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria;

un pubblico numeroso composto da cittadini alessandrini e visitatori giunti da fuori provincia per l’ultimo giorno di apertura.

Tra fotografia, cimeli e musica: il tributo a “La misteriosa fiamma della regina Loana”

Il percorso allestito nelle sale di piazza della Libertà ha proposto una suggestiva immersione nell’immaginario e nelle radici monferrine dell’autore:

un affascinante viaggio analogico scandito dalle immagini in bianco e nero di Fabio Menino Hofmann, intrise di nebbie, paesaggi e atmosfere tipiche del territorio;

l’esposizione di preziosi cimeli ispirati direttamente a “La misteriosa fiamma della regina Loana”, considerata l’opera più intima e autobiografica firmata da Eco;

l’emozionante racconto di Gianni Coscia, che ha ricostruito il sodalizio umano e intellettuale attraverso la guida all’ascolto delle musiche dell’album “La misteriosa musica della Regina Loana”, composto insieme a Gianluigi Trovesi;

un raffinato percorso musicale che ha intrecciato influenze e citazioni colte spaziando da Louis Armstrong a Glenn Miller, da George Formby a Janáček, fino ai classici delle colonne sonore cinematografiche.

Le parole del presidente Paolo Arrobbio

Il valore dell’iniziativa e la volontà di dare continuità alle celebrazioni sono stati ribaditi dal presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Paolo Arrobbio:

«La mostra ha raccontato in maniera eccellente l’alessandrinità di un intellettuale di fama mondiale come Umberto Eco, attraverso scatti di grande pathos del fotografo Hofmann. L’iniziativa non resterà isolata, ma vorremmo fosse solo il primo anello di una filiera di eventi volti a valorizzare i legami tra il professor Eco e la sua città, attraverso i numerosi ‘richiami’ che emergono nel corso di tutto il suo percorso di saggista e romanziere. Grazie a Pietro Mercogliano e a Stefano Salis, rispettivamente ideatore e curatore della mostra, e naturalmente alla Fondazione Umberto Eco e ai suoi famigliari, che hanno sostenuto il progetto della Fondazione, e che speriamo di avere al nostro fianco anche in occasione degli eventi futuri».