Il 28 novembre 2026 l’Istituto Marconi di Tortona apre le porte ai ragazzi chiamati a scegliere il proprio percorso alle scuole superiori e alle loro famiglie. Dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00, studenti volontari e docenti accoglieranno i visitatori in entrambe le sedi cittadine — la sede “Marconi” in viale Einaudi e la sede “Carbone” in corso Cavour — per un Open Day all’insegna del motto “dai ragazzi per i ragazzi”. L’iniziativa permetterà di scoprire da vicino indirizzi di studio, laboratori tecnici e scientifici e attività extrascolastiche, con una seconda data già fissata per il 9 gennaio 2027.

L’accoglienza degli studenti e il percorso tra i laboratori

Come raccontato dagli stessi alunni dell’istituto — tra cui Nicolò Leotta della 4^BE Informatica e Telecomunicazioni e Matilde Taverna della 5^AA Chimica, Materiali e Biotecnologie — i preparativi sono in fase di ultimazione per trasformare la giornata di scuola aperta in un luogo di incontro dove mostrare le tante realtà dell’istituto e i progetti realizzati durante l’anno.

Accompagnati dagli studenti volontari e dai professori, i ragazzi e i loro genitori potranno visitare e sperimentare direttamente le attività dei diversi indirizzi:

Area tecnica e tecnologica: spazio ai laboratori di telecomunicazioni, sistemi e reti, meccanica e robotica.

spazio ai laboratori di telecomunicazioni, sistemi e reti, meccanica e robotica. Area scientifica: nei laboratori di biologia e di chimica sono state preparate curiose dimostrazioni pratiche pensate per sorprendere con “effetti speciali”.

nei laboratori di biologia e di chimica sono state preparate curiose dimostrazioni pratiche pensate per sorprendere con “effetti speciali”. Logistica e trasporti: per chi è appassionato di flussi e spedizioni è prevista la visita al laboratorio di logistica e trasporti.

per chi è appassionato di flussi e spedizioni è prevista la visita al laboratorio di logistica e trasporti. Finanza e marketing: presso la sede “Carbone” di corso Cavour sarà possibile conoscere da vicino l’indirizzo finanza e marketing, approfondendo le strategie aziendali, il commercio e le potenzialità delle esperienze professionali offerte dal percorso.

Lingue straniere, cultura, recupero e il progetto “Marconews”

Accanto alle materie di indirizzo, l’Open Day offrirà una panoramica completa sulle opportunità formative, sul supporto allo studio e sulle attività extrascolastiche proposte dall’Istituto Marconi:

Lingue straniere: presentazione dei percorsi per ottenere le certificazioni di inglese e delle settimane linguistiche, pensate per immergersi completamente in un ambiente estero.

presentazione dei percorsi per ottenere le certificazioni di inglese e delle settimane linguistiche, pensate per immergersi completamente in un ambiente estero. Letteratura e supporto didattico: i visitatori potranno scoprire la presentazione del progetto dedicato a Cesare Pavese e informarsi sul funzionamento delle lezioni di recupero, utili per chi desidera colmare eventuali lacune in alcune materie.

i visitatori potranno scoprire la presentazione del progetto dedicato a Cesare Pavese e informarsi sul funzionamento delle lezioni di recupero, utili per chi desidera colmare eventuali lacune in alcune materie. Il progetto “Marconews”: un’opportunità per mettersi in gioco nei lavori di gruppo sperimentando diversi ruoli creativi e redazionali, come scrittore, disegnatore, regista, video editor, fumettista e molto altro.

Sedi, orari e l’appuntamento di gennaio

L’appuntamento del 28 novembre 2026 si svolgerà contemporaneamente in entrambe le sedi tortonesi — viale Einaudi (sede “Marconi”) e corso Cavour (sede “Carbone”) — in due fasce orarie: al mattino dalle 9:30 alle 12:30 e al pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00. Per chi non potesse partecipare alla giornata di novembre, l’Istituto Marconi ha già programmato una seconda apertura al pubblico il 9 gennaio 2027, con orario pomeridiano dalle 15:00 alle 18:00.

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