Entrano nel vivo a Imperia gli appuntamenti dedicati alle celebrazioni di San Leonardo, con un calendario che unisce momenti religiosi, cerimonie istituzionali e iniziative natalizie in città. Si parte giovedì 26 novembre con la messa patronale nella Basilica di San Maurizio e la processione lungo le vie del Parasio, per poi proseguire sabato 28 novembre a Palazzo Civico con l’apertura del presepe, l’accensione dell’albero di Natale e la consegna del Premio San Leonardo Città di Imperia. Nel pomeriggio di sabato la festa proseguirà inoltre con “Imperia s’illumina”, tra spettacoli itineranti e accensione delle luminarie.

Giovedì 26 novembre: la messa patronale e la processione

La giornata di giovedì 26 novembre sarà dedicata alle celebrazioni religiose in onore di San Leonardo. L’appuntamento è fissato per le ore 17 presso la Basilica di San Maurizio, dove verrà celebrata la messa patronale di San Leonardo. Al termine della funzione religiosa, le celebrazioni proseguiranno con la tradizionale processione per le vie del Parasio.

Sabato 28 novembre: presepe, Premio San Leonardo e “Imperia s’illumina”

Il programma degli eventi riprenderà nella mattinata di sabato 28 novembre per poi accompagnare la città fino alla serata, articolandosi nei seguenti appuntamenti:

Ore 10.30 (atrio di Palazzo Civico): apertura del presepe e accensione dell’albero di Natale.

apertura del presepe e accensione dell’albero di Natale. Ore 11.00 (Sala Consiliare di Palazzo Civico): cerimonia di consegna del Premio San Leonardo Città di Imperia.

cerimonia di consegna del Premio San Leonardo Città di Imperia. Ore 17.00 (“Imperia s’illumina”): la festa continua e si tinge di magia con uno spettacolo itinerante.

la festa continua e si tinge di magia con uno spettacolo itinerante. Ore 18.00 (“Imperia s’illumina”): accensione delle luminarie in città.