Giovedì 26 novembre 2026, alle ore 21.00, l’Oratorio di San Rocco di Tortona ospiterà il concerto di musica classica dal titolo “Armonie per San Rocco – La Bellezza che Rinasce”. L’appuntamento, promosso e offerto alla cittadinanza, agli amici e ai benefattori dalla Confraternita della Misericordia sotto il titolo di S. Giovanni Battista Decollato, guidata dal provveditore Giacomo Maria Prati, è organizzato a sostegno dei restauri dell’Oratorio stesso. Protagonista della serata, a ingresso libero, sarà la giovane e talentuosa Teresa Valenza, violista del Quartetto di Genova e già allieva di Vittorio Marchese.

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Un viaggio nelle sonorità della viola per i restauri dell’Oratorio

L’iniziativa unisce la valorizzazione della grande musica classica all’impegno per la tutela del patrimonio storico cittadino, configurandosi come concerto pro restauri dell’Oratorio di San Rocco. Al centro della serata vi sarà il repertorio pensato per esaltare le sonorità calde e vibranti della viola solista, affidato all’interpretazione di Teresa Valenza, musicista attiva nel Quartetto di Genova che ha mosso passi importanti nella sua formazione proprio sotto la guida di Vittorio Marchese.

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Il programma musicale della serata

Nel corso dell’esibizione all’interno dell’Oratorio tortonese, il pubblico potrà ascoltare tre capolavori del repertorio per viola sola:

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Johann Sebastian Bach: Suite n. 2 in re minore BWV 1008 trascritta per viola; san rocco .png

Suite n. 2 in re minore BWV 1008 trascritta per viola; san rocco .png Max Reger: Suite per viola n. 1 in sol minore op. 131; san rocco .png

Suite per viola n. 1 in sol minore op. 131; san rocco .png Paul Hindemith: Sonata per viola sola op. 25 n. 1. san rocco .png

Informazioni utili per partecipare

Titolo dell’evento: “Armonie per San Rocco – La Bellezza che Rinasce” (Concerto pro restauri dell’Oratorio di San Rocco); san rocco .png

“Armonie per San Rocco – La Bellezza che Rinasce” (Concerto pro restauri dell’Oratorio di San Rocco); san rocco .png Data e orario: giovedì 26 novembre 2026, alle ore 21.00; san rocco .png

giovedì 26 novembre 2026, alle ore 21.00; san rocco .png Luogo: Oratorio di San Rocco, Tortona; san rocco .png

Oratorio di San Rocco, Tortona; san rocco .png Ente promotore: Confraternita della Misericordia di Tortona sotto il titolo di S. Giovanni Battista Decollato (Provveditore Giacomo Maria Prati); san rocco .png

Confraternita della Misericordia di Tortona sotto il titolo di S. Giovanni Battista Decollato (Provveditore Giacomo Maria Prati); san rocco .png Modalità d’ingresso: ingresso libero.