Non sembra migliorare la situazione legata all’abbandono dei rifiuti a Tortona, dove cestini stracolmi e sacchetti lasciati lungo le strade e nei giardini stanno peggiorando il decoro urbano. Numerose segnalazioni e proteste sono giunte in redazione da parte dei cittadini, che puntano il dito soprattutto contro Gestione Ambiente, gestore del servizio di raccolta, chiedendo interventi immediati per rendere il sistema più efficiente e restituire alla città un’immagine più curata.

Le segnalazioni e le immagini sui social

Il problema dei rifiuti lasciati in strada continua ad aggravarsi in diverse zone di Tortona, suscitando un forte malcontento tra i residenti. A testimoniare lo stato di degrado urbano non sono soltanto le numerose proteste arrivate in redazione, ma anche le fotografie pubblicate sul blog satirico “Mannaggia Tortona” su Facebook, (https://www.facebook.com/profile.php?id=61590653565455) che documentano la situazione attuale e dalla quale è stata gentilmente “ripresa” l’immagine in alto, una delle tante pubblicate dal blog sui rifiuti abbandonati in città. Su quel blog ne trovate diverse di fotografie che documentano la situazione che sta suscitando sempre più proteste.

Cestini pieni e sacchi abbandonati in tutta la città

Al centro delle lamentele vi è la gestione quotidiana della raccolta e dello svuotamento. Secondo quanto segnalato dalla popolazione, le criticità principali riguardano diversi aspetti:

Cestini stracolmi: i contenitori lungo le strade risultano costantemente pieni, favorendo l’accumulo di spazzatura all’esterno.

i contenitori lungo le strade risultano costantemente pieni, favorendo l’accumulo di spazzatura all’esterno. Abbandoni diffusi: numerosi sacchi di rifiuti vengono lasciati direttamente sopra i cestini e all’interno dei giardini pubblici in varie aree del territorio cittadino.

numerosi sacchi di rifiuti vengono lasciati direttamente sopra i cestini e all’interno dei giardini pubblici in varie aree del territorio cittadino. Danno all’immagine della città: la presenza continua di rifiuti fuori posto compromette il decoro complessivo di Tortona, generando disagio tra chi vive e frequenta la città.

Le critiche a Gestione Ambiente e le richieste dei cittadini

Le proteste dei tortonesi si concentrano in particolare sull’operato di Gestione Ambiente, responsabile del servizio di raccolta rifiuti. La popolazione chiede un cambio di passo deciso: un servizio più curato, puntuale ed efficiente, capace di prevenire l’accumulo di sacchi abbandonati per strada. Secondo molti cittadini, l’attuale sistema di raccolta necessita di essere corretto e l’azienda dovrebbe impegni maggiormente per migliorare di più la pulizia e il decoro di Tortona.