Il Comune di Diano Marina aggiorna le proprie procedure informatiche per garantire il pieno rispetto della normativa sulla privacy e ridurre i rischi legati alla sicurezza dei dati. Con una delibera approvata all’unanimità dalla Giunta guidata dal sindaco Cristiano Za Garibaldi nella seduta del 13 novembre 2026, su proposta del consigliere delegato all’Informatizzazione Valentina Zeccola, l’Amministrazione ha definito le regole e i tempi certi per la disattivazione e la cancellazione delle caselle di posta elettronica istituzionale nominali al termine del rapporto di lavoro o del mandato.

Perché il Comune cancella gli indirizzi email cessati

Il provvedimento riguarda tutte le caselle di posta elettronica nominali strutturate nella forma cognome.nome@comune.dianomarina.im.it e gli eventuali indirizzi secondari (alias) collegati alla stessa persona.

Fino ad oggi, il semplice mantenimento di caselle email in stato “chiuso” non risultava pienamente in linea con le indicazioni del Garante della Privacy e con le norme europee sulla protezione dei dati personali. Per evitare qualsiasi esposizione al rischio di violazione di dati personali o sensibili, l’Amministrazione ha quindi stabilito che, nel momento in cui viene meno il titolo per utilizzare l’account, la casella debba essere non solo disattivata, ma definitivamente cancellata.

La nuova procedura e i tempi per la disattivazione

Per assicurare che la chiusura degli account avvenga in tempi rapidi e coordinati, la Giunta ha fissato un preciso calendario di comunicazioni tra gli uffici comunali e i responsabili dei vari settori:

Dipendenti comunali: l’Ufficio Personale dovrà informare l’Ufficio Informatica nel momento stesso in cui vengono adottati gli atti che comportano la cessazione del rapporto di lavoro;

l’Ufficio Personale dovrà informare l’Ufficio Informatica nel momento stesso in cui vengono adottati gli atti che comportano la cessazione del rapporto di lavoro; Amministratori e cariche politiche: l’Ufficio Segreteria dovrà comunicare all’Ufficio Informatica il momento esatto in cui cessa la rappresentanza politica;

l’Ufficio Segreteria dovrà comunicare all’Ufficio Informatica il momento esatto in cui cessa la rappresentanza politica; Consulenti e collaboratori esterni: ciascun responsabile di settore dovrà avvisare preventivamente l’Ufficio Informatica — almeno un mese prima — della scadenza dei contratti o dei servizi che prevedono l’uso di una casella email comunale;

ciascun responsabile di settore dovrà avvisare preventivamente l’Ufficio Informatica — almeno un mese prima — della scadenza dei contratti o dei servizi che prevedono l’uso di una casella email comunale; Tempi di intervento dei tecnici: l’Ufficio Informatica dovrà procedere alla disattivazione e alla cancellazione della casella email il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell’incarico, e comunque entro e non oltre la settimana stessa. Per gli indirizzi che risultano già chiusi o cessati, la cancellazione dovrà essere completata entro una settimana.