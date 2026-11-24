Mattinata di disagi per i residenti della collina tortonese a causa di questo grosso camion che, dopo aver imboccato la stretta carreggiata di Via Valle, si è impantanato rimanendo bloccato. L’episodio si è verificato oggi, poco dopo le 7:30, quando il conducente ha proseguito lungo l’arteria senza badare al cartello di divieto per i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate, posto all’inizio della strada perché si tratta di una zona franosa. Il veicolo ha impedito il transito agli abitanti per quasi tre ore, fino all’arrivo dei soccorsi.

La dinamica e i disagi per i residenti

I primi problemi per gli abitanti di Via Valle sono sorti questa mattina poco dopo le 7:30, con la situazione che si è definitivamente bloccata dopo le 10. Nonostante all’ingresso della strada fosse chiaramente presente la segnaletica con il divieto di transito per i veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate, l’autista del mezzo pesante ha comunque imboccato la via che sale lungo la collina tortonese.

Giunto in fondo alla stretta carreggiata, il camion si è impantanato ed è rimasto fermo, non potendo più proseguire né fare manovra. Il conducente è stato così costretto ad arrestare la marcia e a chiamare i soccorsi, mentre il mezzo ostruiva completamente il passaggio agli abitanti della zona.

L’intervento dei soccorsi e i precedenti

Il blocco della circolazione si è protratto per quasi tre ore, fino a quando sul posto non sono giunti i soccorsi idonei a gestire la situazione. Gli operatori hanno provveduto a trainare il camion indietro, riportandolo lungo strade più adeguate al transito dei mezzi pesanti.

Quanto accaduto questa mattina non rappresenta però una novità per i residenti di Via Valle: episodi analoghi si erano già verificati in passato, probabilmente a causa dei sistemi elettronici che continuano a indicare la strada come percorribile nonostante i divieti e le caratteristiche franose del tratto.