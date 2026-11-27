Domenica 29 novembre Tortona torna ad animarsi con “Cantarà e Catanaj”, la tradizionale fiera dedicata alle anticaglie e al piccolo antiquariato che per l’intera giornata interesserà via Emilia e le vie del centro cittadino. Un appuntamento ormai consolidato nel calendario delle manifestazioni locali, nato per valorizzare il centro storico e richiamare visitatori anche dai Comuni del territorio tra espositori, curiosità e oggetti d’altri tempi.

Cosa trovare tra espositori e bancarelle

Per tutta la giornata di domenica, gli espositori e le bancarelle allestite nel cuore della città proporranno ai visitatori un’ampia varietà di articoli legati al fascino del passato:

Oggetti d’epoca e curiosità: testimonianze della vita quotidiana di un tempo, oggetti particolari e piccoli tesori da scoprire.

testimonianze della vita quotidiana di un tempo, oggetti particolari e piccoli tesori da scoprire. Antiquariato e modernariato: proposte di antiquariato minore, piccolo antiquariato e modernariato.

proposte di antiquariato minore, piccolo antiquariato e modernariato. Collezionismo e usato: articoli usati e pezzi da collezione pensati per appassionati, collezionisti e semplici curiosi.

Una vetrina per il centro storico di Tortona

Rivolta sia agli intenditori sia a chi ama passeggiare curiosando tra i banchi, la manifestazione si conferma un punto fermo della programmazione cittadina. Oltre a offrire un’occasione di incontro all’insegna della memoria e del collezionismo, “Cantarà e Catanaj” rappresenta un’importante opportunità per valorizzare il centro storico di Tortona, attirando pubblico anche dai Comuni del territorio.

L’appuntamento è quindi per domenica 29 novembre, per l’intera giornata, lungo via Emilia e nelle vie del centro di Tortona.