SABATO 28 NOVEMBRE

Tortona: fino al 29 novembre gli spazi di Spazio Arte Viva, in via del Seminario 15 a Tortona, ospiteranno la vetrina d’artista dal titolo “Accanto a lei”, curata da Giovanna Franzin e realizzata con il patrocinio del Comune di Tortona. L’iniziativa propone un percorso espositivo collettivo che riunisce le opere di quattordici artisti

Tortona: fino al 30 novembre alla Galleria d’arte “ML incontri con l’arte” di Michelangelo Lanza in via Emilia mostra di opere del maestro carlo Bottiroli, scomparso nel 2005

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: In via Pernigotti dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 è aperto gratuitamente il Museo del Mare. Il Museo del mare di Tortona nasce per volontà, tenacia e collaborazione del gruppo Marinai d’Italia “Lorenzo Bezzi” nel 2008. Il 10 giugno 2010 viene inaugurato ufficialmente alla presenza di autorità civili e militari, reparti della Marina Militare e popolazione. Attualmente il museo si estende su una superficie di circa 300 mq e conta circa 1500 reperti ed è gestito dai volontari dell’Associazione “Amici del Museo del mare di Tortona”. Si segnalano per il notevole valore storico la macchina crittografica tedesca ENIGMA ed i cimeli della spedizione al Polo Nord del Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia, avvenuta nel 1900, appartenuti al nostro concittadino Ammiraglio Medico Pietro Achille Cavalli Molinelli

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it Tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Pontecurone: alle ore 15.00 alle 16.30, la Biblioteca Comunale “Sandro Castelli” di Pontecurone, in via Roma 59, ospiterà il laboratorio esperienziale dal titolo “Oltre gli stereotipi. Insieme per una cultura del rispetto e delle pari opportunità”. L’iniziativa, promossa dal Comune di Pontecurone e dalla stessa biblioteca in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è dedicata a genitori e bambini per accompagnarli, attraverso il gioco e il confronto, a riconoscere e superare gli stereotipi di genere.

DOMENICA 29 NOVEMBRE

Tortona: dalle 10 alle 18 in via Emilia Cantarà e Catanaj, Fiera delle anticaglie

Tortona: fino al 29 novembre gli spazi di Spazio Arte Viva, in via del Seminario 15 a Tortona, ospiteranno la vetrina d’artista dal titolo “Accanto a lei”, curata da Giovanna Franzin e realizzata con il patrocinio del Comune di Tortona. L’iniziativa propone un percorso espositivo collettivo che riunisce le opere di quattordici artisti

Tortona: fino al 30 novembre alla Galleria d’arte “ML incontri con l’arte” di Michelangelo Lanza in via Emilia mostra di opere del maestro carlo Bottiroli, scomparso nel 2005

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Casalnoceto: (ore 17:30 – Biblioteca Comunale): “Il nonno Lelio cucinava la spuvrà”, dialogo tra Chiara Parente e Alessandra Gianelli sulle ricette e sui menù della tradizione tortonese per Natale e Capodanno.