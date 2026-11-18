In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Tortona promuove e sostiene un calendario di iniziative diffuse sul territorio, realizzate in sinergia con le realtà associative e culturali locali. Il programma, che prenderà il via venerdì 20 novembre per culminare mercoledì 25 novembre, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e promuovere una cultura basata sul rispetto reciproco, sulla parità e sul contrasto a ogni forma di sopraffazione, coinvolgendo scuole, istituzioni, associazioni e artisti della città.

Si parte dalla Biblioteca Civica con le letture a tema

Il percorso di sensibilizzazione si apre venerdì 20 novembre presso la Biblioteca Civica di Tortona, dove verrà ampliato lo scaffale tematico dedicato al tema, intitolato “Libri per prevenire, riconoscere, contrastare la violenza di genere”. La proposta di lettura e approfondimento è aperta a tutta la cittadinanza ed è pensata per offrire strumenti concreti di conoscenza e favorire una maggiore consapevolezza sociale.

Gli appuntamenti di mercoledì 25 novembre tra memoria e giovani

Nella giornata di mercoledì 25 novembre si concentreranno i momenti istituzionali, commemorativi e artistici rivolti alla comunità:

Ore 10.00 – Commemorazione al Cimitero cittadino: il CIF – Centro Italiano Femminile organizza l’iniziativa “Una preghiera e un fiore per le donne vittime di violenza”, un momento di raccoglimento dedicato a tutte le donne che hanno perso la vita a causa della violenza;

il CIF – Centro Italiano Femminile organizza l’iniziativa “Una preghiera e un fiore per le donne vittime di violenza”, un momento di raccoglimento dedicato a tutte le donne che hanno perso la vita a causa della violenza; Ore 11.00 – Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze: nella Sala Consiliare del Municipio si riunirà il CCRR sul tema “Coltiviamo Gentilezza: i ragazzi e le ragazze del CCRR raccontano il loro essere gentili nella quotidianità – esperienze a confronto per costruire la cultura del rispetto”, dando voce ai più giovani sull’importanza dell’educazione al rispetto e della gentilezza nelle relazioni quotidiane come strumenti di prevenzione;

nella Sala Consiliare del Municipio si riunirà il CCRR sul tema “Coltiviamo Gentilezza: i ragazzi e le ragazze del CCRR raccontano il loro essere gentili nella quotidianità – esperienze a confronto per costruire la cultura del rispetto”, dando voce ai più giovani sull’importanza dell’educazione al rispetto e della gentilezza nelle relazioni quotidiane come strumenti di prevenzione; Ore 21.00 – Inaugurazione della mostra “Accanto a lei”: presso Spazio Arte Viva, in via del Seminario 17, aprirà l’esposizione curata da Giovanna Franzin con la partecipazione di 14 artisti del territorio. Attraverso scultura, fotografia e pittura e ispirandosi all’abbraccio di Amore e Psiche di Canova, l’iniziativa esprime solidarietà alle vittime e propone un modello di amore fondato su parità e tenerezza; le vetrine dello spazio espositivo resteranno illuminate dalle opere per un’intera settimana.