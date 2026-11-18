Prende ufficialmente il via l’atmosfera natalizia a Tortona: domani, giovedì 19 novembre, alle ore 17.00, piazza Duomo ospiterà lo spettacolo di danza curato dal gruppo FadaLab in occasione dell’accensione delle luminarie che, anche quest’anno, illumineranno il centro cittadino e le frazioni. Un appuntamento di festa e condivisione pensato per accompagnare la comunità verso le prossime festività tra musica, coreografie e giochi di luce.

La festa in piazza Duomo con il gruppo FadaLab

L’iniziativa segnerà il momento simbolico di apertura del periodo natalizio nel cuore della città, coinvolgendo residenti e visitatori in un pomeriggio all’insegna dello spettacolo:

L’animazione artistica: a fare da cornice all’accensione delle luci sarà lo spettacolo di danza realizzato dal gruppo FadaLab , accompagnato dalla musica;

a fare da cornice all’accensione delle luci sarà lo spettacolo di danza realizzato dal gruppo , accompagnato dalla musica; Le illuminazioni sul territorio: le luminarie natalizie torneranno ad accendersi non soltanto lungo le vie del centro cittadino di Tortona, ma anche nelle frazioni.

I dettagli dell’appuntamento

Data e orario: giovedì 19 novembre, alle ore 17.00;

giovedì 19 novembre, alle ore 17.00; Luogo: piazza Duomo, Tortona;

piazza Duomo, Tortona; Protagonisti: gruppo di danza FadaLab.