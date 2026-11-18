Prende ufficialmente il via l’atmosfera natalizia a Tortona: domani, giovedì 19 novembre, alle ore 17.00, piazza Duomo ospiterà lo spettacolo di danza curato dal gruppo FadaLab in occasione dell’accensione delle luminarie che, anche quest’anno, illumineranno il centro cittadino e le frazioni. Un appuntamento di festa e condivisione pensato per accompagnare la comunità verso le prossime festività tra musica, coreografie e giochi di luce.
La festa in piazza Duomo con il gruppo FadaLab
L’iniziativa segnerà il momento simbolico di apertura del periodo natalizio nel cuore della città, coinvolgendo residenti e visitatori in un pomeriggio all’insegna dello spettacolo:
- L’animazione artistica: a fare da cornice all’accensione delle luci sarà lo spettacolo di danza realizzato dal gruppo FadaLab, accompagnato dalla musica;
- Le illuminazioni sul territorio: le luminarie natalizie torneranno ad accendersi non soltanto lungo le vie del centro cittadino di Tortona, ma anche nelle frazioni.
I dettagli dell’appuntamento
- Data e orario: giovedì 19 novembre, alle ore 17.00;
- Luogo: piazza Duomo, Tortona;
- Protagonisti: gruppo di danza FadaLab.