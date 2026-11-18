Boom di lettori ma anche tante proteste ha suscitato il nostro articolo sulla decisione presa dal comune di Diano Marina di togliere la luce votiva dal cimitero che sulla questione è intervenuto ufficialmente il comune. Il chiarimento sull’illuminazione votiva nei cimiteri di Diano Marina, arriva dopo le polemiche sollevate sui social network, che hanno destato preoccupazione tra la cittadinanza.

La delibera della Giunta del 10 novembre dispone la cessazione del servizio nei cimiteri del capoluogo e delle frazioni. L’atto rileva che la rete votiva è obsoleta e che il suo adeguamento alle norme di sicurezza richiederebbe investimenti importanti. Nel caso del cimitero monumentale, il rifacimento dell’impianto comporterebbe inoltre una variante ai lavori in corso, che finirebbe per rallentare gli interventi strutturali. La Giunta ha quindi scelto di consentire l’installazione dispositivi autonomi — come lumini a LED, a batteria o pannelli solari, facilmente reperibili a costi irrisori anche nei negozi dianesi — purché rispettino il decoro e la sicurezza dei luoghi.

«La delibera sopprime il servizio così come esistito fino a oggi, sostituendolo con un sistema basato su nuove tecnologie, dando la possibilità a ognuno di provvedere all’illuminazione della tomba del proprio caro, senza canoni annuali o costi di allacciamento», ha dichiarato il sindaco Cristiano Za Garibaldi. «Oggi possiamo permetterci di illuminare il viaggio dei nostri cari in maniera differente. Una modalità autonoma e meno onerosa per tutti, al costo di una batteria all’anno o utilizzando pannelli solari, senza compilazione di moduli e versamenti in banca. Come questa attenzione alla comunità si sia trasformata in un attacco politico, è qualcosa che solo l’avvicinarsi delle elezioni ci può spiegare».

«Comprendiamo che la luce votiva abbia un valore affettivo e simbolico per tante famiglie», ha dichiarato il vicesindaco Bruno Manitta. «Voglio essere chiaro: questa decisione intende offrire una modalità di illuminazione più moderna e funzionale, come già accade in altri cimiteri, anche dianesi. Spiace leggere certi commenti, considerando che siamo la prima Amministrazione che impegna fondi comunali per il restauro del cimitero, sul quale non si interveniva da più di mezzo secolo, con un importante progetto di ampliamento in via di definizione».