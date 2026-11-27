La Giunta Comunale di Tortona ha approvato “Cantiere di Comunità”, il nuovo Piano Comunale degli interventi per le Politiche Familiari relativo al biennio 2027-2028. Il provvedimento prosegue il percorso avviato nel 2023 e culminato nel maggio 2025 con la certificazione “Comune amico della famiglia – Family in Italia”. Articolato in sette aree d’intervento, il Piano punta a integrare sostegni economici, servizi di prossimità e prevenzione delle fragilità, rafforzando la rete tra Comune, CISA, ASL AL, scuole, associazioni e Terzo Settore.

Dal riconoscimento nazionale alle nuove sfide demografiche

Il Piano 2027-2028 rappresenta una nuova tappa di un cammino iniziato nel 2023 con il primo Piano Famiglia, proseguito con l’istituzione della Commissione interdisciplinare e l’adesione al Network Nazionale dei Comuni Amici della Famiglia, fino all’iscrizione di Tortona nel Registro dei Comuni certificati nel maggio 2025.

Alla base della programmazione c’è l’analisi del quadro demografico e sociale cittadino, segnato dall’invecchiamento della popolazione, dall’aumento dei nuclei composti da una sola persona, dalle necessità delle famiglie con figli e dal bisogno di favorire integrazione e partecipazione dei giovani. Per rispondere a queste trasformazioni, l’Amministrazione ha scelto di affiancare agli aiuti economici un investimento mirato sui servizi di prossimità, sulla prevenzione delle fragilità e sulla conciliazione tra vita familiare e lavoro.

Le sette aree d’intervento di “Cantiere di Comunità”

Il programma si articola in sette ambiti operativi specifici:

Studi e Ricerche: prosegue il monitoraggio dei bisogni dei nuclei familiari, con particolare attenzione a quelli con minori, attraverso un Osservatorio di Comunità chiamato anche ad approfondire le condizioni della popolazione anziana e le aspettative di adolescenti e giovani che hanno concluso gli studi ma non sono ancora entrati nel mondo del lavoro.

prosegue il monitoraggio dei bisogni dei nuclei familiari, con particolare attenzione a quelli con minori, attraverso un Osservatorio di Comunità chiamato anche ad approfondire le condizioni della popolazione anziana e le aspettative di adolescenti e giovani che hanno concluso gli studi ma non sono ancora entrati nel mondo del lavoro. Progettazione: viene potenziato il lavoro del Tavolo interdisciplinare con il coinvolgimento di CISA, Centro per le Famiglie, ASL AL, scuole, Terzo Settore e associazioni sportive, mentre l’InformaGiovani continuerà a occuparsi di orientamento e attivazione delle fasce giovanili.

viene potenziato il lavoro del Tavolo interdisciplinare con il coinvolgimento di CISA, Centro per le Famiglie, ASL AL, scuole, Terzo Settore e associazioni sportive, mentre l’InformaGiovani continuerà a occuparsi di orientamento e attivazione delle fasce giovanili. Comunicazione: le opportunità attive sul territorio saranno raccolte in una pagina dedicata sul sito istituzionale del Comune, aggiornata con cadenza mensile, e diffuse attraverso i canali informativi dell’ente e dei partner.

le opportunità attive sul territorio saranno raccolte in una pagina dedicata sul sito istituzionale del Comune, aggiornata con cadenza mensile, e diffuse attraverso i canali informativi dell’ente e dei partner. Ambiente e Qualità della Vita: il Piano prevede percorsi di educazione alimentare, incontri sull’allattamento materno nei primi mille giorni di vita, promozione dei prodotti locali e stagionali e iniziative per gli anziani soli mirate a una spesa consapevole e a stili di vita attivi. Saranno inoltre valorizzate le buone pratiche nelle mense scolastiche su sana alimentazione, riduzione degli sprechi e riciclo.

il Piano prevede percorsi di educazione alimentare, incontri sull’allattamento materno nei primi mille giorni di vita, promozione dei prodotti locali e stagionali e iniziative per gli anziani soli mirate a una spesa consapevole e a stili di vita attivi. Saranno inoltre valorizzate le buone pratiche nelle mense scolastiche su sana alimentazione, riduzione degli sprechi e riciclo. Comunità Educante: l’obiettivo è rafforzare i servizi extrascolastici, la formazione pedagogica, le alleanze educative con le famiglie e il Coordinamento pedagogico territoriale, di cui Tortona è Comune capofila dal 2023. Continueranno inoltre le azioni contro la dispersione scolastica e per l’orientamento, insieme a laboratori, giornate tematiche e incontri intergenerazionali e interculturali presso la Biblioteca Civica, il MA.DE Museo Archeologico Dertona e la Civica Accademia Musicale “Perosi”.

l’obiettivo è rafforzare i servizi extrascolastici, la formazione pedagogica, le alleanze educative con le famiglie e il Coordinamento pedagogico territoriale, di cui Tortona è Comune capofila dal 2023. Continueranno inoltre le azioni contro la dispersione scolastica e per l’orientamento, insieme a laboratori, giornate tematiche e incontri intergenerazionali e interculturali presso la Biblioteca Civica, il MA.DE Museo Archeologico Dertona e la Civica Accademia Musicale “Perosi”. Welfare e Servizi alle Famiglie: saranno potenziate le attività dello Sportello Casa, in collaborazione con il CISA, con percorsi di educazione all’abitare ed educazione finanziaria per prevenire la morosità e tutelare il diritto all’abitazione. Verrà inoltre promossa ulteriormente la piattaforma gratuita Giraskuola per acquistare, vendere, scambiare o donare libri scolastici e materiali per lo studio e altre attività. Nel 2027 è prevista infine una rivalutazione della Carta d’Argento, destinata agli over 65, per ampliare convenzioni e occasioni culturali e aggregative, valutando anche iniziative rivolte alle famiglie con minori.

saranno potenziate le attività dello Sportello Casa, in collaborazione con il CISA, con percorsi di educazione all’abitare ed educazione finanziaria per prevenire la morosità e tutelare il diritto all’abitazione. Verrà inoltre promossa ulteriormente la piattaforma gratuita Giraskuola per acquistare, vendere, scambiare o donare libri scolastici e materiali per lo studio e altre attività. Nel 2027 è prevista infine una rivalutazione della Carta d’Argento, destinata agli over 65, per ampliare convenzioni e occasioni culturali e aggregative, valutando anche iniziative rivolte alle famiglie con minori. Misure Economiche: per il biennio 2027-2028 il Comune conferma la riduzione della Tariffa Rifiuti per i nuclei in possesso dei requisiti stabiliti dall’apposito bando, il mantenimento di criteri di applicazione dell’ISEE improntati alla massima equità e uno stanziamento di bilancio della Giunta per l’acquisto di libri scolastici destinato alle famiglie che non possono accedere al voucher studio regionale.

Le parole dell’assessore Giordana Tramarin

Sul senso complessivo dell’iniziativa è intervenuta l’assessore Giordana Tramarin: «Con questo nuovo Piano vogliamo dare continuità a un percorso che ha già prodotto risultati importanti per la nostra città, a partire dal riconoscimento di Tortona come Comune amico della famiglia – ha dichiarato l’Assessore Giordana Tramarin – non si tratta soltanto di mettere a sistema i servizi esistenti, ma di costruire una rete sempre più efficace, capace di intercettare i bisogni e rispondere concretamente alle esigenze delle persone. Le famiglie cambiano, così come cambiano le necessità delle diverse generazioni: per questo è fondamentale ascoltare, programmare e lavorare insieme, senza limitarsi ai contributi economici ma investendo anche nella qualità dei servizi, nelle opportunità educative e nella solidarietà».

Il Piano 2027-2028 nasce dunque come uno strumento aperto e in costante evoluzione, basato sull’ascolto dei bisogni e sulla condivisione di risorse e competenze tra i diversi attori locali, per rendere la famiglia un punto di riferimento trasversale delle politiche cittadine e rafforzare la coesione sociale dell’intera comunità tortonese.

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