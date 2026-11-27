Nella giornata di mercoledì 25 novembre si sono svolte a Tortona le iniziative promosse in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un calendario di appuntamenti dedicato alla memoria, alla sensibilizzazione e alla diffusione di una cultura basata sul rispetto e sulla parità, che ha visto protagonisti associazioni, istituzioni e giovani della città.

Il programma degli appuntamenti in città

Il percorso di approfondimento e riflessione si era aperto già venerdì 20 novembre e ha trovato il suo momento centrale nelle iniziative organizzate mercoledì 25 novembre in diversi luoghi simbolici di Tortona:

Venerdì 20 novembre – Biblioteca Civica: apertura del programma con l’ampliamento dello scaffale tematico “Libri per prevenire, riconoscere, contrastare la violenza di genere”, uno spazio di lettura e approfondimento messo a disposizione dell’intera cittadinanza.

apertura del programma con l’ampliamento dello scaffale tematico “Libri per prevenire, riconoscere, contrastare la violenza di genere”, uno spazio di lettura e approfondimento messo a disposizione dell’intera cittadinanza. Mercoledì 25 novembre (mattino) – Cimitero cittadino: il CIF – Centro Italiano Femminile ha promosso il momento di raccoglimento “Una preghiera e un fiore per le donne vittime di violenza”.

il CIF – Centro Italiano Femminile ha promosso il momento di raccoglimento “Una preghiera e un fiore per le donne vittime di violenza”. Mercoledì 25 novembre – Sala Consiliare del Municipio: a seguire si è riunito il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze per una seduta dedicata al tema “Coltiviamo Gentilezza”, incentrata su riflessioni ed esperienze legate al valore della gentilezza nella vita quotidiana e alla costruzione di relazioni rispettose.

a seguire si è riunito il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze per una seduta dedicata al tema “Coltiviamo Gentilezza”, incentrata su riflessioni ed esperienze legate al valore della gentilezza nella vita quotidiana e alla costruzione di relazioni rispettose. Mercoledì 25 novembre – Spazio Arte Viva: la giornata si è chiusa con l’inaugurazione della mostra “Accanto a lei”, curata da Giovanna Franzin e realizzata con il contributo di 14 artisti del territorio. Attraverso differenti forme espressive, l’esposizione ha voluto esprimere solidarietà alle vittime e stimolare una riflessione sulla prevenzione della violenza e sull’importanza di rapporti fondati sul rispetto reciproco.

Una rete cittadina per la cultura del rispetto

Le diverse iniziative promosse a Tortona hanno saputo coinvolgere in modo trasversale associazioni, istituzioni e nuove generazioni. Un risultato che ribadisce il valore di un impegno costante e condiviso su più fronti per contrastare ogni forma di violenza di genere e affermare concretamente la cultura del rispetto e della parità.