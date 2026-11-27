Lo scorso 17 novembre gli agenti della Sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Alessandria hanno arrestato in flagranza di reato un uomo per atti persecutori nei confronti dei propri anziani genitori. L’intervento è scattato dopo una richiesta di aiuto giunta alla Sala Operativa per la presenza del soggetto, fortemente agitato, davanti all’abitazione dei familiari. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

L’intervento delle Volanti davanti all’abitazione

La segnalazione arrivata alla Sala Operativa della Questura di Alessandria indicava un uomo in forte stato di agitazione presso l’abitazione degli anziani genitori. Giunti sul posto, i poliziotti della Sezione Volanti hanno sorpreso l’uomo mentre colpiva ripetutamente e con forza la porta d’ingresso, pretendendo di entrare in casa.

Anche alla vista degli agenti, il soggetto ha mantenuto un atteggiamento aggressivo e intimidatorio, continuando a urlare e a rivolgere minacce ai familiari. L’azione immediata degli operatori ha permesso di bloccarlo e di porre fine a una situazione che stava provocando forte paura e tensione nelle vittime. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato per atti persecutori.

L’accoglienza in Questura e la decisione del giudice

Subito dopo l’intervento, i due coniugi, profondamente scossi per quanto accaduto, sono stati accolti e assistiti negli uffici della Questura di Alessandria. In un contesto protetto, i genitori hanno potuto ricostruire nel dettaglio una serie di episodi analoghi che, secondo quanto riferito, andavano avanti da tempo.

In particolare, dalle loro testimonianze e dagli sviluppi successivi sono emersi questi elementi:

Il clima familiare: i due anziani vivevano in uno stato costante di ansia e preoccupazione a causa delle ripetute condotte minacciose e vessatorie del figlio, arrivando a temere concretamente per la propria incolumità.

i due anziani vivevano in uno stato costante di ansia e preoccupazione a causa delle ripetute condotte minacciose e vessatorie del figlio, arrivando a temere concretamente per la propria incolumità. Il provvedimento giudiziario: l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto effettuato dalla Polizia di Stato, disponendo nei confronti dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere.

L’importanza di segnalare le situazioni di disagio

Dalla Questura sottolineano come questo episodio confermi l’importanza di segnalare tempestivamente alle Forze di Polizia eventuali situazioni di disagio, maltrattamento o persecuzione, anche quando maturano all’interno delle mura domestiche. L’intervento rapido degli agenti consente infatti di tutelare le persone più vulnerabili e di fermare comportamenti che, con il passare del tempo, rischiano di aggravarsi ulteriormente.

Si ricorda infine il principio della presunzione di innocenza: la responsabilità penale dell’indagato potrà essere accertata esclusivamente con una sentenza definitiva passata in giudicato.