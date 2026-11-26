Il Consiglio comunale di Tortona ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento per la tutela del verde pubblico e privato, illustrato dall’assessore Fabio Morreale. Il documento segna un cambio di passo sostanziale, adeguando le norme cittadine alla riforma dell’articolo 9 della Costituzione e trasformando il verde da semplice elemento estetico a vera infrastruttura urbana a difesa della salute pubblica e contro i cambiamenti climatici. Accanto all’introduzione della relazione sul verde obbligatoria per ogni progetto edilizio e alle sanzioni vincolate alla manutenzione, il Comune si è dotato di un censimento informatizzato che ha mappato 5.403 alberi sul territorio.

Le novità del regolamento: relazioni obbligatorie e sanzioni vincolate

Illustrando il provvedimento in aula, l’assessore Fabio Morreale ha evidenziato come l’aggiornamento normativo recepisca le più recenti disposizioni nazionali e regionali, a partire dalla modifica costituzionale che ha introdotto il principio della tutela ambientale. Il testo integra inoltre i riferimenti al Piano per l’Energia Sostenibile e le norme sulla difesa del suolo, in attesa della nuova legge regionale in materia che avrà ricadute dirette anche sul Piano Regolatore.

Sul piano operativo, il regolamento rafforza in modo concreto la salvaguardia del patrimonio arboreo cittadino attraverso due misure chiave:

Relazione sul verde nei cantieri: ogni progetto edilizio, sia pubblico sia privato, dovrà obbligatoriamente contenere una specifica relazione dedicata al verde.

ogni progetto edilizio, sia pubblico sia privato, dovrà obbligatoriamente contenere una specifica relazione dedicata al verde. Sanzioni reinvestite nella cura: vengono introdotte sanzioni per gli abusi e le violazioni, i cui proventi saranno interamente vincolati a investimenti destinati alla manutenzione delle aree verdi cittadine.

Il censimento arboreo: 5.403 piante mappate in 24 aree

Strumento determinante per l’applicazione del regolamento è il Censimento arboreo del Comune di Tortona, predisposto da un raggruppamento temporaneo di dottori agronomi e forestali in linea con la Legge 10/2013 e i Criteri Ambientali Minimi. Il territorio comunale è stato suddiviso in 24 aree omogenee che comprendono viali alberati, parchi storici, giardini pubblici, aree scolastiche e aiuole stradali.

Su ogni fusto è stata applicata una targhetta numerica progressiva e per ciascun esemplare sono stati rilevati 25 parametri tecnici — tra cui posizione geografica georeferenziata, documentazione fotografica, specie, dimensioni e stabilità — raccolti in un database su software GIS (Qgis) aggiornabile in tempo reale dopo ogni potatura, abbattimento o nuova piantagione.

Il quadro fotografato dal censimento restituisce un patrimonio ricco e diversificato:

Numeri e specie: sono 5.403 gli alberi pubblici censiti, appartenenti a oltre 60 generi e più di 120 specie diverse (per il 92,25% latifoglie e per il 7,75% conifere). A questi si aggiunge un grande esemplare monumentale notificato su proprietà privata: un platano ibrido situato nei pressi di Cascina Bruciata, lungo la strada per la frazione Ova di Castelnuovo Scrivia.

sono 5.403 gli alberi pubblici censiti, appartenenti a oltre 60 generi e più di 120 specie diverse (per il 92,25% latifoglie e per il 7,75% conifere). A questi si aggiunge un grande esemplare monumentale notificato su proprietà privata: un platano ibrido situato nei pressi di Cascina Bruciata, lungo la strada per la frazione Ova di Castelnuovo Scrivia. Le piante più diffuse e le rarità: tre soli generi — tigli (1.112 esemplari), aceri (862) e bagolari (752) — rappresentano il 50,45% dell’intero patrimonio, seguiti da robinie (367), platani (305), olmi (225), cedri (204) e ippocastani (186). Non mancano sette specie rare presenti con un singolo esemplare, tra cui il cipresso calvo, l’albero dei cervi e il ciavardello.

Salute degli alberi e benefici ambientali per la città

L’analisi dei dati consente all’Amministrazione di programmare sia il monitoraggio della sicurezza per ridurre i rischi legati a cedimenti, sia un ricambio graduale delle piante sottoposte allo stress dell’ambiente urbano. Dal punto di vista dello sviluppo, la maggior parte degli alberi è adulta (4.179 esemplari, pari al 77,34%) o matura (656, pari al 12,14%), accanto a 462 piante giovani o di nuovo impianto, 103 senescenti e 3 morte. Sul fronte sanitario, 738 alberi risultano in condizioni pienamente sane e 3.780 moderatamente sane, mentre 611 sono moderatamente deperienti e 271 deperienti.

Il censimento ha infine permesso di stimare il valore ecologico del verde tortonese per la qualità della vita dei residenti: oltre a mitigare le isole di calore estive (abbassando la temperatura fino a 7 gradi sull’asfalto ombreggiato e di 6 gradi all’interno degli edifici), intercettare fino al 16% delle piogge intense e ridurre l’inquinamento acustico, gli alberi della città garantiscono lo stoccaggio complessivo di 12.497,38 tonnellate di CO2 e l’assimilazione di 1.232,82 tonnellate, contribuendo ogni anno all’abbattimento di 1,49 tonnellate di biossido di azoto, 1,07 tonnellate di anidride solforosa, 0,81 tonnellate di ozono e 0,51 tonnellate di polveri sottili PM10.

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