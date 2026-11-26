Nessuna limitazione all’utilizzo dell’acqua distribuita dalla rete dell’acquedotto di Tortona, controlli settimanali e accelerazione sull’installazione dei filtri a carboni attivi. È il quadro delineato in Consiglio comunale dal sindaco e dall’assessore Morreale, che nel rispondere a un’interrogazione presentata dalla minoranza hanno ricostruito nel dettaglio il percorso avviato dal 2020 sulla presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nel territorio, illustrando i dati delle analisi, le ordinanze adottate e gli interventi strutturali in corso nei campi pozzi.

La ricostruzione del sindaco: controlli dal 2020 e nessuna restrizione sull’acqua

Nel suo intervento, il sindaco ha ricostruito le tappe dell’azione amministrativa avviata ben prima dell’ultimo anno. Il monitoraggio delle sostanze PFAS nelle acque del territorio è infatti iniziato nel 2020 attraverso le attività di Gestione Acqua in collaborazione con ASL AL. Già nel febbraio 2024, dopo la pubblicazione dell’indagine di Greenpeace, l’Amministrazione aveva portato il tema all’attenzione della Commissione consiliare Ambiente coinvolgendo i tecnici del gestore, per poi richiedere una campagna specifica di campionamenti sulle fonti cittadine e promuovere, nel 2025, un tavolo tecnico con Gestione Acqua, ASL AL, EGATO 6 e l’Osservatorio Ambiente comunale.

Sul fronte dei provvedimenti formali, il primo cittadino ha ricordato l’adozione di due ordinanze sindacali:

Ordinanza sindacale n. 13 del 29 gennaio 2026: ha introdotto misure cautelative nelle aree di salvaguardia dei pozzi per la tutela qualitativa delle acque destinate al consumo umano, con limitazioni all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e il divieto di impiego di sostanze contenenti PFAS.

ha introdotto misure cautelative nelle aree di salvaguardia dei pozzi per la tutela qualitativa delle acque destinate al consumo umano, con limitazioni all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e il divieto di impiego di sostanze contenenti PFAS. Ordinanza sindacale n. 277 del 2 novembre 2026: adottata dopo l’entrata in vigore dei nuovi limiti normativi – a fronte di valori per il parametro Somma 4 PFAS attestati in prossimità della soglia con alcune rilevazioni lievemente superiori – per chiedere a Gestione Acqua di accelerare l’esecuzione degli interventi necessari al posizionamento dei filtri a carboni attivi sui due campi pozzi collocati in Destra Scrivia (sito di Castellar Ponzano) e Sinistra Scrivia (Bettole di Tortona), accompagnati da controlli analitici settimanali.

Il sindaco ha quindi ribadito la linea dell’Amministrazione per evitare allarmismi infondati: «Naturalmente non intendiamo sottovalutare la presenza di queste sostanze, che richiede attenzione e controlli costanti. Allo stesso tempo, è importante non generare allarmismi: sulla base delle indicazioni ricevute dagli organismi sanitari competenti, non sono state disposte limitazioni all’utilizzo dell’acqua distribuita dalla rete dell’acquedotto. La nostra priorità resta quella di garantire la qualità dell’acqua e tutelare la salute dei cittadini, continuando a lavorare con serietà, trasparenza e determinazione».

Il quadro tecnico dell’assessore Morreale: analisi settimanali e pubblicazione dei dati

A entrare nel merito dei singoli quesiti tecnici è stato l’assessore Morreale, richiamando il quadro normativo introdotto dal D.Lgs 18/2023 e aggiornato dal correttivo D.Lgs 102/2025, che ha ulteriormente abbassato i limiti per i PFAS impostando la sicurezza dell’acqua sull’analisi del rischio.

Monitoraggio settimanale: Gestione Acqua Spa analizza i PFAS già da prima dell’obbligo normativo e in modo sistematico dal 2023. A causa dell’eccezionale siccità che ha ridotto la capacità dei corsi d’acqua di diluire eventuali apporti esterni, dall’estate 2026 è stata avviata una campagna di monitoraggio settimanale sulle fonti di approvvigionamento e sulla rete di Tortona, al posto degli otto campionamenti annui precedentemente previsti per la rete cittadina. Si tratta della frequenza massima operativamente sostenibile dal gestore. L’aumento dei valori registrato da fine estate e trasmesso costantemente all’ASL ha portato all’inserimento dei filtri ai carboni attivi nella filiera idropotabile.

Gestione Acqua Spa analizza i PFAS già da prima dell’obbligo normativo e in modo sistematico dal 2023. A causa dell’eccezionale siccità che ha ridotto la capacità dei corsi d’acqua di diluire eventuali apporti esterni, dall’estate 2026 è stata avviata una campagna di monitoraggio settimanale sulle fonti di approvvigionamento e sulla rete di Tortona, al posto degli otto campionamenti annui precedentemente previsti per la rete cittadina. Si tratta della frequenza massima operativamente sostenibile dal gestore. L’aumento dei valori registrato da fine estate e trasmesso costantemente all’ASL ha portato all’inserimento dei filtri ai carboni attivi nella filiera idropotabile. Trasparenza e piattaforma AnTeA: è in fase finale di approntamento da parte del CENSIA (Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque) la piattaforma AnTeA (Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili), dove confluiranno tutte le analisi e i rapporti di prova di gestori ed enti di controllo (ASL e ARPA). Parallelamente, Gestione Acqua Spa sta aggiornando la sezione dedicata alle analisi sul proprio sito internet – attualmente impostata secondo le indicazioni Arera – per offrire informazioni più puntuali agli utenti, pur nel rispetto dei vincoli di sicurezza previsti dai D.Lgs 18/2023 e 102/2025, che vietano di divulgare apertamente la localizzazione geografica delle infrastrutture idriche sensibili.

Lo stato dei filtri nei pozzi e la Commissione Ambiente del 17 dicembre

L’assessore Morreale ha inoltre illustrato nel dettaglio la situazione degli impianti di filtrazione a carboni attivi sui campi pozzi del territorio:

Castellar Ponzano: risultano già installati e funzionanti dei filtri a servizio della frazione. È inoltre già posizionato e in fase di collegamento, dopo la realizzazione dell’apposito basamento, un filtro mobile per trattare la quota d’acqua inviata verso il sito. Il Consiglio di Amministrazione ha poi approvato con procedura d’urgenza l’ordine dei filtri destinati a servire l’intera rete dell’area tortonese: gli impianti sono attualmente in fase di dettaglio costruttivo con il fornitore scelto e verranno installati nei prossimi mesi.

risultano già installati e funzionanti dei filtri a servizio della frazione. È inoltre già posizionato e in fase di collegamento, dopo la realizzazione dell’apposito basamento, un filtro mobile per trattare la quota d’acqua inviata verso il sito. Il Consiglio di Amministrazione ha poi approvato con procedura d’urgenza l’ordine dei filtri destinati a servire l’intera rete dell’area tortonese: gli impianti sono attualmente in fase di dettaglio costruttivo con il fornitore scelto e verranno installati nei prossimi mesi. Bettole di Tortona: sono già installati e attivi i filtri posti sulla linea di alimentazione delle frazioni di Bettole e Rivalta.

Sul fronte istituzionale, infine, è già stata calendarizzata una specifica Commissione Ambiente per il 17 dicembre alle ore 16:00, alla quale parteciperanno ASL, ARPA, enti e interlocutori privilegiati oltre all’Osservatorio Ambientale Comunale. Pur non avendo finora ricevuto dati da ASL e Provincia di Alessandria sulla presenza di PFAS, il Comune proseguirà gli accertamenti in sinergia con la Provincia e con i Comuni dell’EGATO 6, valutando insieme ad autorità sanitarie, enti di controllo, gestore idrico e rappresentanti del mondo agricolo l’eventuale istituzione di una task force comunale dedicata ai PFAS.

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