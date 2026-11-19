A Tortona è già tempo di Natale: nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 novembre, si sono aperte ufficialmente le celebrazioni per le festività con l’accensione delle luminarie in tutto il centro storico. Durante una cerimonia in Piazza Duomo, il sindaco Federico Chiodi e l’assessore alla cultura e al commercio Fabio Morreale, accompagnati dall’esibizione di un gruppo di danzatrici e dalla presenza dei giocatori del Derthona Basket, hanno dato il via all’illuminazione della città. Una scelta anticipata rispetto alla tradizione per valorizzare ulteriormente il cuore cittadino, sostenere le attività commerciali e favorire l’afflusso sia dei Tortonesi sia dei visitatori provenienti da fuori.

Una scelta anticipata per sostenere commercio e centro storico

A differenza degli anni scorsi, quando le luci venivano accese in concomitanza con l’edizione invernale di Cantarà e Catanaj prevista per l’ultima domenica di novembre, l’amministrazione ha deciso di anticipare l’appuntamento. Come ha sottolineato il sindaco Federico Chiodi, si tratta di un momento significativo che permette a Tortona di entrare subito nel clima natalizio, con l’obiettivo preciso di valorizzare il centro storico, dare slancio al commercio locale e richiamare pubblico anche dai territori vicini.

Il contributo degli sponsor e le vie illuminate

Dal canto suo, l’assessore alla cultura e commercio Fabio Morreale ha evidenziato come a breve prenderà il via il calendario delle manifestazioni natalizie, reso possibile anche grazie al sostegno degli sponsor: aziende e realtà cittadine che amano Tortona e hanno scelto di contribuire sia agli eventi sia all’illuminazione festiva per rendere sempre più accogliente la città. L’allestimento luminoso ha coinvolto l’intero centro storico e alcuni dei suoi luoghi più rappresentativi:

L’asse principale e le vie limitrofe: Via Emilia, Largo Borgarelli, Via Carducci e le strade circostanti;

Via Emilia, Largo Borgarelli, Via Carducci e le strade circostanti; Piazza Malaspina: uno degli angoli più suggestivi della città, oggetto di particolare cura nell’allestimento;

uno degli angoli più suggestivi della città, oggetto di particolare cura nell’allestimento; Piazza Arzano: spazio strategico che ospita il polo culturale cittadino con la Pinacoteca Civica, il museo, la biblioteca e altre strutture.

Di seguito alcune immagini