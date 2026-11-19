Un pomeriggio all’insegna di sorrisi, musica ed emozioni ha animato nella giornata di sabato gli spazi della ex RSA Don Orione di Pontecurone. L’iniziativa, promossa dal Comitato Autunniamo in collaborazione con l’Amministrazione comunale, è nata per regalare agli ospiti della struttura un momento speciale di vicinanza, facendo rivivere loro l’atmosfera della festa cittadina svoltasi lo scorso 3 e 4 ottobre. Tra esibizioni di danza, ricordi fotografici e proiezioni originali, l’appuntamento ha confermato l’impegno del territorio nel rendere le celebrazioni comunitarie un’occasione inclusiva, capace di raggiungere tutti senza lasciare indietro nessuno.

Balli caraibici e filmati olografici per gli ospiti

Il programma del pomeriggio ha riproposto alcuni dei momenti più apprezzati della recente manifestazione autunnale, adattandoli per coinvolgere direttamente i residenti della struttura:

L’esibizione di danza: dopo il riscontro ottenuto durante la festa del 3 e 4 ottobre, una coppia di ballerini è tornata ad esibirsi in balli caraibici davanti agli ospiti;

dopo il riscontro ottenuto durante la festa del 3 e 4 ottobre, una coppia di ballerini è tornata ad esibirsi in balli caraibici davanti agli ospiti; Immagini e video: la giornata è proseguita con la proiezione di fotografie e filmati realizzati durante la manifestazione;

la giornata è proseguita con la proiezione di fotografie e filmati realizzati durante la manifestazione; Intrattenimento originale: spazio anche a divertenti filmati olografici che hanno suscitato curiosità, spensieratezza e partecipazione tra i presenti.

Una festa condivisa con tutta la comunità

L’incontro nella ex RSA Don Orione rappresenta un gesto semplice ma dal forte valore sociale, testimoniando la volontà condivisa del Comitato Autunniamo e dell’Amministrazione comunale di Pontecurone di estendere lo spirito della festa all’intera popolazione, rafforzando il legame tra gli eventi cittadini e gli ospiti della struttura.