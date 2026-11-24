Tortona si prepara ad accendere le luci del Natale con un ricco calendario di appuntamenti che, dal 4 dicembre 2026 al 3 gennaio 2027, animerà piazze, vie e luoghi della cultura cittadini. L’iniziativa nasce per portare musica, spettacolo, divertimento e momenti di condivisione a residenti e visitatori, coinvolgendo diverse realtà associative del territorio. Dagli eventi al Teatro Civico ai mercatini ai Giardini della Stazione, fino alle feste in Piazza Duomo e alle celebrazioni tradizionali, la città diventa un punto di incontro per tutta la comunità.

La musica e gli spettacoli al Teatro Civico

Ad aprire ufficialmente il programma natalizio sarà la musica, con una serie di appuntamenti ospitati al Teatro Civico che accompagneranno il pubblico fino all’inizio del nuovo anno:

Venerdì 4 dicembre, ore 21: apertura del calendario con Simona Molinari nello spettacolo La donna è mobile, inserito nell’ambito di Arena Derthona Jazz.

apertura del calendario con Simona Molinari nello spettacolo La donna è mobile, inserito nell’ambito di Arena Derthona Jazz. Lunedì 7 dicembre, ore 21: secondo appuntamento musicale con il concerto della Sergio Cammariere Band.

secondo appuntamento musicale con il concerto della Sergio Cammariere Band. Domenica 20 dicembre, ore 21: serata dedicata alla musica classica e natalizia con il Concerto di Natale della Civica Accademia Musicale Perosi.

serata dedicata alla musica classica e natalizia con il Concerto di Natale della Civica Accademia Musicale Perosi. Domenica 3 gennaio 2027, ore 16.30: il cartellone proseguirà nel nuovo anno con Befana in baracca, secondo appuntamento della 33ª Rassegna Assoli, a cura dell’Associazione Peppino Sarina.

Feste in piazza, mercatini e iniziative nelle vie cittadine

Accanto alla programmazione teatrale, numerose iniziative all’aperto coinvolgeranno le famiglie e animeranno il centro cittadino per tutto il mese di dicembre:

Sabato 12 dicembre in Piazza Duomo: spazio a “Derthona-in Duomo. Vacanze di Natale a Tortona 2026”, evento a cura dell’Associazione Derthona-in. Dalle 15 alle 18 sono in programma animazione per bambini, food truck, castagne, cioccolata calda e servizio bar. Dalle 18 fino a mezzanotte la piazza continuerà ad animarsi con food truck, DJ-set e servizio bar per una serata dedicata alla convivialità.

spazio a “Derthona-in Duomo. Vacanze di Natale a Tortona 2026”, evento a cura dell’Associazione Derthona-in. Dalle 15 alle 18 sono in programma animazione per bambini, food truck, castagne, cioccolata calda e servizio bar. Dalle 18 fino a mezzanotte la piazza continuerà ad animarsi con food truck, DJ-set e servizio bar per una serata dedicata alla convivialità. Domenica 13 dicembre ai Giardini della Stazione: dalle 10 alle 18 saranno allestiti i Mercatini di Natale con bancarelle, food truck, la Casa di Babbo Natale, cargo bike per bambini, alpaca, pesca di beneficenza, vin brulé e cioccolata calda. Alle 15.30 partirà inoltre la tradizionale Sfilata dei Babbo Natale, con partenza e arrivo ai Giardini della Stazione, organizzata dall’Associazione Volontari Gruppo Bassa Valle Scrivia e dal Gruppo Alpini di Tortona.

dalle 10 alle 18 saranno allestiti i Mercatini di Natale con bancarelle, food truck, la Casa di Babbo Natale, cargo bike per bambini, alpaca, pesca di beneficenza, vin brulé e cioccolata calda. Alle 15.30 partirà inoltre la tradizionale Sfilata dei Babbo Natale, con partenza e arrivo ai Giardini della Stazione, organizzata dall’Associazione Volontari Gruppo Bassa Valle Scrivia e dal Gruppo Alpini di Tortona. Sabato 19 dicembre nelle vie cittadine: le strade ospiteranno il 33° appuntamento della Rassegna Assoli con lo spettacolo itinerante Sua Altezza e il Musico, a cura dell’Associazione Peppino Sarina, che vedrà una principessa sui trampoli accompagnata da un fisarmonicista impegnato in brani natalizi.

le strade ospiteranno il 33° appuntamento della Rassegna Assoli con lo spettacolo itinerante Sua Altezza e il Musico, a cura dell’Associazione Peppino Sarina, che vedrà una principessa sui trampoli accompagnata da un fisarmonicista impegnato in brani natalizi. Domenica 20 dicembre tra Chiesa del Sacro Cuore e Cattedrale: alle 14.30 partirà dalla Chiesa del Sacro Cuore la Tradizionale Camminata Natalizia con Benedizione dei Bambinelli. Il corteo raggiungerà alle 17 la Cattedrale di Santa Maria Assunta e San Lorenzo, dove al termine del percorso saranno benedetti i bambinelli del Presepio portati dai bambini.

Il sostegno del territorio e le informazioni utili

Il calendario delle festività intreccia cultura, intrattenimento e tradizioni popolari grazie alla collaborazione delle associazioni locali, al fondamentale sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e al contributo degli sponsor FAP Investments, Gestione Ambiente e Autamarocchi, ai quali va il sentito ringraziamento dell’Amministrazione Comunale.

Tortona invita cittadini e visitatori a partecipare agli appuntamenti in programma per condividere la magia delle feste e riscoprire la città come luogo di incontro e comunità. Per informazioni e prenotazioni relative agli spettacoli e ai concerti al Teatro Civico è possibile contattare il numero 0131 864488.

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