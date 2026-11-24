Hanno preso il via in questi giorni i lavori per la realizzazione di una nuova alberata lungo viale Teresa Michel, proprio di fronte all’ingresso del Cimitero Monumentale Urbano. L’intervento, approvato dalla Giunta Comunale, prevede la piantumazione di 38 cipressi colonnari per restituire decoro e valore estetico a uno degli ingressi della città. Il progetto nasce per sostituire definitivamente gli esemplari storici ormai deteriorati e dotare l’area di un nuovo impianto di irrigazione.

La storia del filare e le valutazioni tecniche

In origine, l’area di fronte al Cimitero Monumentale Urbano era caratterizzata da un filare composto da 56 cipressi, il cui numero si è progressivamente ridotto nel corso degli anni a causa di problemi legati alla salute e alla stabilità delle piante. Già nel 2023, in seguito a specifiche verifiche strumentali, si era reso necessario abbattere 14 esemplari dei 24 ancora presenti. Successivamente, un intenso evento meteorologico aveva imposto la rimozione di altri due alberi, lasciando sul viale soltanto otto piante.

Le più recenti valutazioni tecniche condotte su questi ultimi otto esemplari hanno evidenziato un quadro generale di deterioramento, caratterizzato da seccume della chioma, decadimento del legno, inclinazioni dei fusti e rotture di alcune parti. Pur non presentando al momento condizioni tali da comprometterne la stabilità, lo stato complessivo degli alberi ha portato l’Amministrazione a ritenere opportuna la loro completa rimozione per fare spazio a un nuovo filare sano e uniforme.

Il piano degli interventi lungo il viale

L’opera di riqualificazione del verde lungo viale Teresa Michel si articola in diverse fasi operative:

Rimozione e pulizia del terreno: abbattimento degli otto cipressi rimasti e fresatura di tutte le ceppaie esistenti nell’area, pari a circa 56 unità.

abbattimento degli otto cipressi rimasti e fresatura di tutte le ceppaie esistenti nell’area, pari a circa 56 unità. Nuova piantumazione: fornitura e messa a dimora di 38 cipressi colonnari della varietà “Bolgheri”, selezionati per la loro resistenza al cancro del cipresso e con un’altezza compresa tra i 3,20 e i 3,50 metri.

fornitura e messa a dimora di 38 cipressi colonnari della varietà “Bolgheri”, selezionati per la loro resistenza al cancro del cipresso e con un’altezza compresa tra i 3,20 e i 3,50 metri. Impianto idrico: realizzazione di un nuovo sistema di irrigazione dedicato a garantire la cura e la crescita ottimale della nuova alberata.