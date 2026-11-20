Dal 23 al 29 novembre gli spazi di Spazio Arte Viva, in via del Seminario 15 a Tortona, ospiteranno la vetrina d’artista dal titolo “Accanto a lei”, curata da Giovanna Franzin e realizzata con il patrocinio del Comune di Tortona. L’iniziativa propone un percorso espositivo collettivo che riunisce le opere di quattordici artisti e si arricchisce di un appuntamento serale aperto al pubblico mercoledì 25 novembre, alle ore 21.00, dedicato al tema “L’Arte che educa, l’amore che cura”.
La vetrina d’artista e la serata di approfondimento
L’esposizione resterà visitabile per un’intera settimana nella sede tortonese di Spazio Arte Viva sotto la curatela di Giovanna Franzin. Accanto alla mostra, il calendario prevede un momento di confronto aperto alla cittadinanza:
- L’incontro aperto: mercoledì 25 novembre, alle ore 21.00, si terrà l’appuntamento dal titolo “L’Arte che educa, l’amore che cura”.
Gli artisti protagonisti dell’esposizione
La vetrina d’artista “Accanto a lei” presenta al pubblico le opere realizzate da quattordici autori:
- Massimo Bertoni
- Sonia Delponte
- Silvia Faini
- Fabrizio Falchetto
- Sergio Fava
- Andrea Franzosi
- Lorena Lavezzo
- Clementina Rava
- Rossella Sartorelli
- Manuela Serra
- Tania Silvani
- Niki Taverna
- Carlo Traverso
- Raffaele Vaccari
Informazioni utili e contatti
- Titolo dell’iniziativa: “Accanto a lei” – Vetrina d’artista (a cura di Giovanna Franzin, con il patrocinio del Comune di Tortona);
- Date della mostra: dal 23 al 29 novembre;
- Incontro aperto: 25 novembre, alle ore 21.00 (“L’Arte che educa, l’amore che cura”);
- Sede: Spazio Arte Viva, via del Seminario 15 – Tortona;
- Contatti: email info@spazioarteviva.it, telefono 3485110059.