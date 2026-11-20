Sabato 21 novembre 2026, alle ore 21.00, il Teatro S.O.M.S. di Sale, in via Piave 4, ospiterà lo spettacolo “Stream Of – Voci di Donne. Un Passo in Dentro”, un viaggio musicale e teatrale dedicato all’universo femminile raccontato attraverso i testi dei grandi cantautori. L’appuntamento, ideato da Erika Cusinatti e inserito nel Cartellone OFF del festival “L’Eredità delle Donne”, unirà musica dal vivo, letture teatrali e canto corale per offrire al pubblico una serata di riflessione e spettacolo a entrata libera con contributo volontario consigliato.

Musica, letture e canto corale sul palco di Sale

La serata nasce dall’incontro tra diverse realtà artistiche del territorio, chiamate a dare voce e suono alle storie e alle sfumature del mondo femminile:

Il progetto e gli arrangiamenti musicali: l’iniziativa è curata da Erika Cusinatti , mentre gli arrangiamenti e l’esecuzione musicale sono affidati allo Stream Of Trio , composto da Andrea Negruzzo (piano), Andrea Imelio (basso elettrico) e Alex Imelio (voce);

l’iniziativa è curata da , mentre gli arrangiamenti e l’esecuzione musicale sono affidati allo , composto da (piano), (basso elettrico) e (voce); Le letture e le voci: ad arricchire il percorso musicale interverranno le letture a cura della Compagnia Teatrale “I Grani di Sale”, con la partecipazione di Empaticoro.

Patrocini e collaborazioni dell’iniziativa

L’evento si svolge con il patrocinio e il contributo del Comune di Sale e con il patrocinio della Provincia di Alessandria, affiancati dal sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, me.dea Centro Antiviolenza e CSVAA – Centro Servizi Volontariato Asti e Alessandria. La manifestazione rientra inoltre nel Cartellone OFF del festival L’Eredità delle Donne 2026, progetto di Elastica: Live e Comunicazione.

Informazioni utili e prenotazioni

Titolo dello spettacolo: “Stream Of – Voci di Donne. Un Passo in Dentro – L’universo femminile nei testi dei grandi cantautori”;

“Stream Of – Voci di Donne. Un Passo in Dentro – L’universo femminile nei testi dei grandi cantautori”; Data e orario: sabato 21 novembre 2026, alle ore 21.00;

sabato 21 novembre 2026, alle ore 21.00; Luogo: Teatro S.O.M.S., via Piave 4, Sale (AL);

Teatro S.O.M.S., via Piave 4, Sale (AL); Ingresso: entrata libera con contributo volontario consigliato;

entrata libera con contributo volontario consigliato; Info e prenotazioni: 339-2128343 oppure 340-4009362.