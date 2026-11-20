SABATO 21 NOVEMBRE

Tortona: alle ore 18.00, presso la sede di Azione Tortona in via Bandello 29, si terrà la presentazione del volume “Renato Del Ponte. L’uomo e il tradizionalista (1944-2023)”, scritto dall’autore tortonese Fabio Traverso. L’incontro offrirà al pubblico un’occasione di approfondimento sulla figura umana e intellettuale dello studioso e saggista, punto di riferimento della cultura tradizionale italiana, ripercorrendone il percorso di ricerca e il contributo offerto ai temi della spiritualità, del sacro e dell’identità europea.

Tortona: fino al 29 novembre gli spazi di Spazio Arte Viva, in via del Seminario 15 a Tortona, ospiteranno la vetrina d’artista dal titolo “Accanto a lei”, curata da Giovanna Franzin e realizzata con il patrocinio del Comune di Tortona. L’iniziativa propone un percorso espositivo collettivo che riunisce le opere di quattordici artisti

Tortona: fino al 30 novembre alla Galleria d’arte “ML incontri con l’arte” di Michelangelo Lanza in via Emilia mostra di opere del maestro carlo Bottiroli, scomparso nel 2005

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: In via Pernigotti dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 è aperto gratuitamente il Museo del Mare. Il Museo del mare di Tortona nasce per volontà, tenacia e collaborazione del gruppo Marinai d’Italia “Lorenzo Bezzi” nel 2008. Il 10 giugno 2010 viene inaugurato ufficialmente alla presenza di autorità civili e militari, reparti della Marina Militare e popolazione. Attualmente il museo si estende su una superficie di circa 300 mq e conta circa 1500 reperti ed è gestito dai volontari dell’Associazione “Amici del Museo del mare di Tortona”. Si segnalano per il notevole valore storico la macchina crittografica tedesca ENIGMA ed i cimeli della spedizione al Polo Nord del Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia, avvenuta nel 1900, appartenuti al nostro concittadino Ammiraglio Medico Pietro Achille Cavalli Molinelli

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it Tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

​ Sale: alle ore 21.00, il Teatro S.O.M.S. di Sale, in via Piave 4, ospiterà lo spettacolo “Stream Of – Voci di Donne. Un Passo in Dentro”, un viaggio musicale e teatrale dedicato all’universo femminile raccontato attraverso i testi dei grandi cantautori. L’appuntamento, ideato da Erika Cusinatti e inserito nel Cartellone OFF del festival “L’Eredità delle Donne”, unirà musica dal vivo, letture teatrali e canto corale per offrire al pubblico una serata di riflessione e spettacolo a entrata libera con contributo volontario consigliato

DOMENICA 22 NOVEMBRE

Tortona: fino al 29 novembre gli spazi di Spazio Arte Viva, in via del Seminario 15 a Tortona, ospiteranno la vetrina d’artista dal titolo “Accanto a lei”, curata da Giovanna Franzin e realizzata con il patrocinio del Comune di Tortona. L’iniziativa propone un percorso espositivo collettivo che riunisce le opere di quattordici artisti

Tortona: fino al 30 novembre alla Galleria d’arte “ML incontri con l’arte” di Michelangelo Lanza in via Emilia mostra di opere del maestro carlo Bottiroli, scomparso nel 2005

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

San Sebastiano Curone: Fiera nazionale del tartufo. Ore 9:00: Apertura fiera, Mostra Mercato del Tartufo, Mercato Enogastronomico ed Enoteca dei Territori (in Piazza Roma), Ore 10:00 – 14:30: Truffle for Kids, attività didattico-ricreative per bambini con cani da tartufo presso il Campo Sportivo Comunale (gratuito), Ore 10:30: Inaugurazione della mostra “Piero Leddi. Le forme cercate” presso Casa del Principe, Ore 12:00: Apertura ristoranti convenzionati e Locanda del Tartufo. Ore 15:00: 39ª Asta Nazionale del Tartufo Bianco d’Alba e Tartufo Nero presso la Sala S.M.S.