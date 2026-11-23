Prenderanno il via venerdì 27 novembre i tradizionali Mercatini di Natale all’interno della galleria della Città Commerciale Oasi, dove le classiche casette in legno accoglieranno espositori e visitatori alla ricerca di idee regalo originali, artigianali e convenienti. Il filo conduttore dell’edizione di quest’anno è l’“handmade”, ovvero il fatto rigorosamente a mano, con un’offerta che spazia dai presepi alle creazioni in ceramica e cuoio, fino al miele del territorio e alla presenza di due realtà solidali come il MINIFAL di Tortona e l’oratorio Beato Giovannino Costa di Volpedo.

Il filo conduttore dell’“handmade” tra presepi, ceramica e accessori

All’interno delle casette in legno allestite nella galleria della Città Commerciale Oasi, i visitatori potranno scoprire pezzi unici e non imitabili, realizzati con manualità e fantasia:

Decorazioni e presepi: oggetti dedicati alle festività e in particolare i presepi, simboli autentici dello spirito natalizio fatti con il cuore e con tanta manualità;

oggetti dedicati alle festività e in particolare i presepi, simboli autentici dello spirito natalizio fatti con il cuore e con tanta manualità; Gioielli etnici e pietre: creazioni che richiamano un’atmosfera internazionale presente anche nella vita quotidiana del nostro Paese;

creazioni che richiamano un’atmosfera internazionale presente anche nella vita quotidiana del nostro Paese; Borse e pelletteria: borse confezionate con tessuti artigianali, affiancate da oggetti e accessori in cuoio realizzati interamente a mano;

borse confezionate con tessuti artigianali, affiancate da oggetti e accessori in cuoio realizzati interamente a mano; Ceramica artistica: manufatti nati dall’estro e dalla bravura degli artigiani, pensati sia come idee regalo per il Natale sia per altre occasioni.

Eccellenze del territorio e spazio al volontariato

Accanto all’artigianato artistico, i mercatini offrono anche una vetrina dedicata ai sapori locali e all’impegno sociale del territorio:

Prodotti gastronomici: spazio alle specialità alimentari, con un’attenzione particolare al miele rigorosamente autentico del territorio, proposto come idea regalo genuina;

spazio alle specialità alimentari, con un’attenzione particolare al miele rigorosamente autentico del territorio, proposto come idea regalo genuina; Le realtà solidali: all’esposizione prenderanno parte anche due ONLUS vicine alla comunità locale, il MINIFAL di Tortona e l’oratorio Beato Giovannino Costa di Volpedo.

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