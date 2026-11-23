Sabato 28 novembre 2026, dalle ore 15.00 alle 16.30, la Biblioteca Comunale “Sandro Castelli” di Pontecurone, in via Roma 59, ospiterà il laboratorio esperienziale dal titolo “Oltre gli stereotipi. Insieme per una cultura del rispetto e delle pari opportunità”. L’iniziativa, promossa dal Comune di Pontecurone e dalla stessa biblioteca in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è dedicata a genitori e bambini per accompagnarli, attraverso il gioco e il confronto, a riconoscere e superare gli stereotipi di genere.

Giochi e attività creative per educare al rispetto

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di offrire alle famiglie un’occasione condivisa di riflessione e crescita, promuovendo fin dall’infanzia valori fondamentali per la convivenza civile. Attraverso giochi, attività creative e momenti di confronto, i partecipanti saranno guidati a riconoscere e superare gli stereotipi di genere, per crescere insieme in una cultura del rispetto e della libertà di essere.

Le professioniste alla guida dell’incontro e i dettagli utili

A condurre il laboratorio esperienziale saranno due professioniste del settore educativo e psicologico, che accompagneranno adulti e bambini lungo tutto il percorso pomeridiano:

Le relatrici: la dott.ssa Beatrice Limoncini, Psicologa e Musicoterapeuta, e la dott.ssa Chiara Anastasia, Assistente Sociale e Dott.ssa in Psicologia Clinica;

la dott.ssa Beatrice Limoncini, Psicologa e Musicoterapeuta, e la dott.ssa Chiara Anastasia, Assistente Sociale e Dott.ssa in Psicologia Clinica; Data e orario: sabato 28 novembre 2026, dalle ore 15.00 alle ore 16.30;

sabato 28 novembre 2026, dalle ore 15.00 alle ore 16.30; Sede: Biblioteca Comunale “Sandro Castelli”, via Roma 59 – Pontecurone;

Biblioteca Comunale “Sandro Castelli”, via Roma 59 – Pontecurone; Promotori: Comune di Pontecurone e Biblioteca Comunale “Sandro Castelli”, nell’ambito delle iniziative per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.