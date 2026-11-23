Mercoledì 25 e giovedì 26 novembre 2026, alle ore 19.30, la Locanda Medievale Ai Secoli Bui di Poiolo, a San Bartolomeo al Mare (Imperia), accoglierà Lorenzo “Kuaska” Dabove per due appuntamenti dedicati alla storia, alla degustazione e alla cultura della birra artigianale. L’iniziativa, ospitata nel locale guidato dall’Oste Medievale e Beer Sommelier Emilio Biga in Vico delle Fate 1, propone un percorso di approfondimento aperto a tutti gli appassionati, che potranno scegliere se partecipare a una singola serata oppure a entrambe.

Il percorso di degustazione e il dialogo con “Kuaska”

Gli incontri dell’Anticorso sono pensati per esplorare l’universo brassicolo attraverso l’assaggio guidato e il confronto diretto con il pubblico, risultando aperti anche a coloro che non avevano preso parte agli appuntamenti organizzati lo scorso giugno. Nel corso di ciascuna serata i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta delle caratteristiche che definiscono una birra artigianale:

Le degustazioni: ogni incontro prevede tre birre in degustazione;

ogni incontro prevede tre birre in degustazione; Gli approfondimenti: ciascuna etichetta verrà analizzata sotto il profilo della storia, degli ingredienti, delle tecniche di produzione, dei profumi e dei sapori;

ciascuna etichetta verrà analizzata sotto il profilo della storia, degli ingredienti, delle tecniche di produzione, dei profumi e dei sapori; Il confronto aperto: ampio spazio sarà riservato alle domande dei presenti e al dialogo su ciò che si ritrova nel bicchiere, nell’atmosfera suggestiva del borgo di Poiolo.

Modalità di prenotazione e informazioni utili

Per prendere parte agli incontri è necessaria la prenotazione online, indicando con precisione la formula prescelta:

Date e orario: mercoledì 25 e giovedì 26 novembre 2026, alle ore 19.30 (con possibilità di aderire a una sola serata o a entrambe);

mercoledì 25 e giovedì 26 novembre 2026, alle ore 19.30 (con possibilità di aderire a una sola serata o a entrambe); Sede: Locanda Medievale Ai Secoli Bui, Vico delle Fate 1 – Poiolo, San Bartolomeo al Mare (IM);

Locanda Medievale Ai Secoli Bui, Vico delle Fate 1 – Poiolo, San Bartolomeo al Mare (IM); Come prenotare: tramite il link bit.ly/aisecolibui, avendo cura di specificare nelle note la dicitura “Anticorso Kuaska” insieme alla serata scelta oppure a entrambe le date;

tramite il link bit.ly/aisecolibui, avendo cura di specificare nelle note la dicitura “Anticorso Kuaska” insieme alla serata scelta oppure a entrambe le date; Contatti e pagine ufficiali: per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email aisecolibui@gmail.com o consultare il sito web aisecolibui.it/bevandum#EVENTI, la pagina Facebook fb.me/e/59s8HSC5H, la scheda Untappd untappd.com/v/locanda-ai-secoli-bui/3371090/event/1006348 e la pagina Google share.google/8jx1woi37bYRbYvlz.