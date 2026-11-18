Sabato 21 novembre 2026, alle ore 21:00, il sipario del Teatro Concordia di Diano Castello si alzerà sulla rappresentazione dell’opera “Antigone” di Jean Anouilh, interpretata dalla compagnia teatrale Quante Quinte di Genova. L’appuntamento rientra nel cartellone della settima edizione di “Autunno/Inverno”, la rassegna promozionale dedicata al teatro amatoriale curata dal Comitato Provinciale FITA di Imperia in collaborazione con il Comune di Diano Castello e con il patrocinio della Provincia di Imperia, con ingresso a offerta e prenotazione consigliata.

Lo spettacolo e la rassegna “Autunno/Inverno”

Protagonista della serata sarà la formazione genovese Quante Quinte, impegnata nell’adattamento del celebre testo teatrale Antigone scritto da Jean Anouilh. La messa in scena rappresenta una delle tappe principali della settima stagione della rassegna “Autunno/Inverno”, promossa dal Comitato Provinciale FITA di Imperia per valorizzare il teatro amatoriale e la produzione drammaturgica locale attraverso la collaborazione con l’amministrazione comunale di Diano Castello e il patrocinio della Provincia di Imperia.

Informazioni utili, ingresso e prenotazioni

La partecipazione allo spettacolo prevede l’ingresso a offerta, con prenotazione preventiva dei posti consigliata attraverso il sito web dell’associazione.

Data e orario: sabato 21 novembre 2026, alle ore 21:00;

sabato 21 novembre 2026, alle ore 21:00; Sede: Teatro Concordia, Diano Castello;

Teatro Concordia, Diano Castello; Titolo dello spettacolo: Antigone di Jean Anouilh;

Antigone di Jean Anouilh; Compagnia teatrale: Quante Quinte di Genova;

Quante Quinte di Genova; Rassegna e organizzazione: 7ª edizione di “Autunno/Inverno”, organizzata dal Comitato Provinciale FITA di Imperia in collaborazione con il Comune di Diano Castello e con il patrocinio della Provincia di Imperia;

7ª edizione di “Autunno/Inverno”, organizzata dal Comitato Provinciale FITA di Imperia in collaborazione con il Comune di Diano Castello e con il patrocinio della Provincia di Imperia; Modalità d’ingresso e prenotazioni: ingresso a offerta; prenotazione consigliata sul sito ufficiale FITA Imperia all’indirizzo https://imperia.fitaliguria.it/le-nostre-attivita/autunno-inverno/autunno-inverno-2026-2027/.