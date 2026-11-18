Si riaccende la speranza per il ritorno del Tribunale a Tortona: durante la discussione alla Camera dei deputati sul disegno di legge in materia di circoscrizioni giudiziarie, il parlamentare di Fratelli d’Italia Enzo Amich ha presentato un ordine del giorno per chiedere al Governo di valutare il ripristino dei sette uffici giudiziari piemontesi soppressi con la riforma del 2012, tra cui proprio la sede tortonese. Una prospettiva accolta con grande favore a Palazzo Guidobono dal vicesindaco di Tortona Daniele Calore, che evidenzia come la riapertura del presidio rappresenterebbe un passaggio decisivo per cittadini, operatori del diritto e per il ruolo guida della città rispetto ai comuni limitrofi.

La soddisfazione del vicesindaco di Tortona Daniele Calore

A sottolineare l’importanza strategica del possibile ritorno degli uffici giudiziari in città è il vicesindaco di Tortona, Daniele Calore, che guarda alle ricadute concrete per l’intero comprensorio:

«Sarebbe un grande segnale del governo a favore della nostra comunità, dei cittadini e dei professionisti che lavorano nel settore giustizia … Tortona ha bisogno di rilanciarsi come capofila dei comuni limitrofi offrendo servizi per il territorio Tortonese.»

L’ordine del giorno presentato alla Camera da Enzo Amich

L’iniziativa parlamentare nasce nell’ambito dell’esame del disegno di legge sulle circoscrizioni giudiziarie, provvedimento che affida all’esecutivo il compito di rivedere la distribuzione dei tribunali sul territorio nazionale. Intervenendo a Montecitorio a nome del gruppo di Fratelli d’Italia, il deputato Enzo Amich ha illustrato le ragioni della proposta:

«La giustizia è davvero efficace quando è vicina ai cittadini. Non basta garantire un diritto sulla carta: bisogna mettere le persone nelle condizioni concrete di poterlo esercitare, senza che distanze e difficoltà di collegamento diventino un ostacolo. È questo il principio che deve guidare ogni scelta sull’organizzazione degli uffici giudiziari. Il Governo Meloni ha il merito di aver rimesso al centro dell’agenda istituzionale il tema della revisione della geografia giudiziaria, riconoscendo la necessità di tenere conto delle reali esigenze dei territori».

«Alla luce dei contenuti di questo provvedimento, che affida al Governo il compito di rivedere la distribuzione dei tribunali sul territorio nazionale, ho presentato un ordine del giorno per richiamare l’attenzione sulle esigenze del Piemonte e chiedere che siano valutate le istanze di ripristino dei sette tribunali soppressi con la riforma del 2012. Si tratta di un’opportunità importante per dare risposte a territori che da tempo chiedono una maggiore vicinanza dei servizi giudiziari», ha aggiunto Amich, concludendo poi: «Non chiediamo scorciatoie, ma che le esigenze dei territori siano finalmente valutate con attenzione. Questa riforma offre uno strumento concreto per farlo. Dobbiamo cogliere l’occasione per avvicinare lo Stato ai cittadini e garantire servizi più accessibili ed efficienti».

I sette tribunali piemontesi al centro della proposta

L’ordine del giorno presentato alla Camera riprende integralmente le richieste contenute nella proposta di legge al Parlamento già approvata dal Consiglio regionale del Piemonte il 4 aprile 2024 e successivamente assegnata al Senato (A.S. 1099). Nello specifico, il documento chiede di valutare la riapertura dei presidi giudiziari considerando le caratteristiche dei territori, i collegamenti e la presenza degli istituti penitenziari per le seguenti sette sedi:

Tortona;

Acqui Terme;

Casale Monferrato;

Pinerolo;

Saluzzo;

Mondovì;

Alba.