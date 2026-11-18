Tornano a Diano Marina gli approfondimenti dedicati alla memoria e all’identità del territorio con la XXXIII edizione delle “Giornate Culturali della Communitas Diani”. Promossa dall’Associazione Communitas Diani in collaborazione con il Comune di Diano Marina, la manifestazione si articolerà in due appuntamenti pomeridiani, sabato 21 e sabato 28 novembre 2026 a partire dalle ore 16:00, nella Sala Consiliare di Piazza Martiri della Libertà 3. L’ingresso sarà libero per tutta la cittadinanza, offrendo un doppio percorso tra la presentazione della storica pubblicazione annuale del sodalizio e una conferenza dedicata al legame tra la Regina Margherita di Savoia, il poeta Angiolo Silvio Novaro e la Riviera.

Sabato 21 novembre: la nuova Rivista della Communitas Diani

Il primo incontro, in programma sabato 21 novembre alle ore 16:00, sarà dedicato alla presentazione della nuova edizione della Rivista della Communitas Diani (anno XLIX – 2026), volume che raccoglie studi e contributi firmati da diversi autori del territorio:

Galileo Allulli;

Paola Ardissone;

Zefferino Ardissone;

Silvia Bottaro;

Gloria Crivelli;

Giannetto Novaro;

Raffaella Temesio.

Sabato 28 novembre: conferenza su Margherita di Savoia e Angiolo Silvio Novaro

Il ciclo culturale si concluderà sabato 28 novembre, sempre alle ore 16:00, con la conferenza tenuta dalla dottoressa Gisella Merello. L’appuntamento, dal titolo “Una regina, un poeta, una Riviera MARGHERITA DI SAVOIA: da Angiolo Silvio Novaro all’ultimo saluto delle folle”, ripercorrerà le vicende storiche e i profondi legami che unirono la sovrana, l’autore dianese e la terra ligure.

Tutte le informazioni utili per partecipare

Evento: Giornate Culturali della “Communitas Diani” (Anno 2026 – XXXIII edizione);

Giornate Culturali della “Communitas Diani” (Anno 2026 – XXXIII edizione); Date e orari: sabato 21 novembre e sabato 28 novembre 2026, con inizio alle ore 16:00;

sabato 21 novembre e sabato 28 novembre 2026, con inizio alle ore 16:00; Sede: Sala Consiliare del Comune, Piazza Martiri della Libertà 3, Diano Marina (IM);

Sala Consiliare del Comune, Piazza Martiri della Libertà 3, Diano Marina (IM); Modalità di accesso: ingresso libero;

ingresso libero; Organizzazione e contatti: Associazione Communitas Diani – email communitasdiani@gmail.com – pagina Facebook Associazione Communitas Diani.