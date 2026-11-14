Un incidente stradale ha rallentato la circolazione nel pomeriggio di oggi, sabato 14 novembre, alla periferia di Tortona lungo l’autostrada Milano-Genova, in direzione Genova. Poco dopo le ore 16:00, per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura ha tamponato un furgone camper provocando il ferimento del conducente dell’auto, che ha riportato traumi di media gravità. Sul luogo dello schianto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona e i soccorritori del 118, mentre il tratto autostradale è rimasto temporaneamente chiuso causando code e ulteriori rallentamenti.

La dinamica dello schianto e l’intervento dei soccorsi

L’allarme è scattato nel pomeriggio richiedendo l’immediata attivazione delle squadre di emergenza sul tratto autostradale:

Orario e luogo: l’incidente si è verificato poco dopo le ore 16:00 alla periferia di Tortona, sull’autostrada Milano-Genova in direzione Genova;

l’incidente si è verificato poco dopo le ore 16:00 alla periferia di Tortona, sull’autostrada Milano-Genova in direzione Genova; I mezzi coinvolti: per cause ancora in fase di accertamento, un’automobile ha tamponato un furgone camper;

per cause ancora in fase di accertamento, un’automobile ha tamponato un furgone camper; Le condizioni del ferito: a riportare le conseguenze peggiori è stato il conducente dell’auto, soccorso con ferite di media gravità;

a riportare le conseguenze peggiori è stato il conducente dell’auto, soccorso con ferite di media gravità; Le operazioni sul posto: sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’autovettura e hanno collaborato con i soccorritori del 118 per prestare le prime cure al ferito.

Chiusura temporanea e ripercussioni sul traffico

L’evento ha avuto pesanti ricadute sulla scorrevolezza della circolazione pomeridiana lungo la direttrice verso la Liguria:

il tratto autostradale è rimasto chiuso per circa mezz’ora nel corso del pomeriggio per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata;

a causa dello stop alla circolazione si sono formate code e si sono verificati rallentamenti al traffico e ulteriori tamponamenti.