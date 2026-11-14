Un traguardo senza precedenti sul territorio provinciale conferma la grande sensibilità dei cittadini verso l’accoglienza responsabile degli animali: dall’inizio del 2026 sono oltre 200 tra cani e gatti ad aver trovato una nuova casa grazie all’attività del Canile municipale e della “Casa dei mici” di Tortona. La struttura di strada per Castelnuovo Scrivia, gestita dall’associazione Animal’s Angels di Novi Ligure, rappresenta un punto di riferimento sovracomunale per Tortona e altri 41 Comuni convenzionati tra Piemonte e Lombardia. Oltre ai numeri record delle adozioni, le periodiche visite veterinarie e le ispezioni delle autorità hanno sempre certificato le ottime condizioni di salute degli ospiti e la piena regolarità della gestione.

Un servizio sovracomunale tra Piemonte e Lombardia

La realtà tortonese di strada per Castelnuovo Scrivia svolge quotidianamente un complesso lavoro di accoglienza, cura, recupero e reinserimento in famiglia per un bacino d’utenza molto ampio, coordinato dagli operatori e dai volontari di Animal’s Angels di Novi Ligure:

il Comune di Tortona e altri 41 Comuni convenzionati;

34 amministrazioni appartenenti al circondario Tortonese;

6 Comuni situati in provincia di Pavia;

1 Comune appartenente alla provincia di Asti.

I numeri del Canile municipale: 162 cani in una nuova famiglia

Il bilancio dell’attività svolta sul fronte canino nel corso del 2026 evidenzia l’efficacia degli interventi sul territorio e della promozione delle adozioni:

Ospiti attuali: la struttura accoglie al momento 140 cani;

la struttura accoglie al momento 140 cani; Catture effettuate: dall’inizio dell’anno sono stati eseguiti 168 interventi di recupero sul territorio;

dall’inizio dell’anno sono stati eseguiti 168 interventi di recupero sul territorio; Animali smarriti e vaganti: 74 catture hanno riguardato cani di proprietà che si erano allontanati dalle abitazioni e sono stati poi riconsegnati ai rispettivi padroni, mentre i restanti interventi hanno interessato cani vaganti trasferiti nella struttura;

74 catture hanno riguardato cani di proprietà che si erano allontanati dalle abitazioni e sono stati poi riconsegnati ai rispettivi padroni, mentre i restanti interventi hanno interessato cani vaganti trasferiti nella struttura; Adozioni concluse: sono 162 i cani che da inizio anno hanno lasciato il canile per entrare a far parte di una nuova famiglia.

La “Casa dei mici” e l’esito positivo dei controlli

Dati altrettanto significativi arrivano dal reparto dedicato ai felini e dalle verifiche sanitarie e ispettive condotte sulle strutture:

I numeri dei gatti: la “Casa dei mici” ospita attualmente 51 gatti; nel corso del 2026 sono stati recuperati e accolti 44 esemplari, mentre 60 mici sono stati affidati a nuovi proprietari;

la “Casa dei mici” ospita attualmente 51 gatti; nel corso del 2026 sono stati recuperati e accolti 44 esemplari, mentre 60 mici sono stati affidati a nuovi proprietari; Assistenza veterinaria: le visite veterinarie effettuate con cadenza trimestrale hanno costantemente riscontrato buone condizioni di salute tra gli animali presenti nelle due strutture;

le visite veterinarie effettuate con cadenza trimestrale hanno costantemente riscontrato buone condizioni di salute tra gli animali presenti nelle due strutture; Ispezioni delle autorità: tutte le verifiche compiute dagli organismi preposti ai controlli, tra cui carabinieri e guardie zoofile, hanno avuto esito positivo, confermando il rispetto delle norme e la qualità dell’ospitalità garantita.